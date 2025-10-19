Rzeczpospolita
Sondaż: Czy koalicja miałaby większe szanse na utrzymanie władzy z premierem Radosławem Sikorskim?

„Czy Pani/Pana zdaniem zastąpienie Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego w fotelu premiera rządu zwiększyłoby szanse koalicji rządzącej na utrzymanie władzy?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 19.10.2025 09:31

Radosław Sikorski i Donald Tusk w rządowych ławach

Radosław Sikorski i Donald Tusk w rządowych ławach

Foto: Radek Pietruszka, PAP

Artur Bartkiewicz

Spekulacje na temat tego, że Radosław Sikorski mógłby przed wyborami parlamentarnymi zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera pojawiły się po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. O rosnącej pozycji Sikorskiego w rządzie i samej Koalicji Obywatelskiej świadczyło m.in. powierzenie mu, w ramach rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, teki wicepremiera. 

Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski mówi, w czym zgadza się z Donaldem Trumpem. Chodzi o wojnę na Ukrainie

W koalicji rządzącej pojawiają się głosy, że rząd potrzebuje zmiany premiera

Badania zaufania do polityków wskazują, że Sikorski jest tym politykiem Koalicji Obywatelskiej, któremu ankietowani ufają najbardziej. Obecnie Sikorski cieszy się większym zaufaniem niż Trzaskowski, wyraźnie góruje też pod tym względem nad Donaldem Tuskiem.

Ranking zaufania do polityków (11-22 września, CBOS)

Ranking zaufania do polityków (11-22 września, CBOS)

Foto: PAP

Po wyborach prezydenckich pojawiły się też głosy, że gdyby to Sikorski został kandydatem KO w wyborach (ubiegał się o nominację w partyjnych prawyborach, ale przegrał z Trzaskowskim) szanse kandydata koalicji rządzącej w rywalizacji z Karolem Nawrockim byłyby większe, gdyż Sikorski jest postrzegany jako polityk bardziej konserwatywny od Trzaskowskiego, kojarzonego z liberalno-lewicowym skrzydłem Koalicji Obywatelskiej. 

W ostatnim czasie wśród polityków koalicji rządzącej zaczęły pojawiać się głosy, że z Donaldem Tuskiem w fotelu premiera koalicja nie utrzyma władzy po wyborach. – Uważam, że pan premier nie będzie w stanie poprowadzić Koalicji Obywatelskiej do zwycięskich wyborów w 2027 r. – mówiła w RMF FM Joanna Mucha, była minister sportu (2011-2013) w rządzie Tuska, obecnie posłanka Polski 2050. O tym, że dojdzie do zmiany premiera, a szefem rządu przed wyborami zostanie Radosław Sikorski, mówi też poseł Polski 2050 Ryszard Petru. O konieczności zmiany premiera mówił tuż po wyborach prezydenckich poseł PSL Marek Sawicki. 

Sondaż: 48 proc. badanych z wyższym wykształceniem uważa, że zmiana Donalda Tuska na Radosława Sikorskiego byłaby korzystna dla koalicji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – zastąpienie Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego w fotelu premiera rządu zwiększyłoby szanse koalicji rządzącej na utrzymanie władzy. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 35,9 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 40,9 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 23,1 proc. ankietowanych.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku). 

– W pozytywny wpływ zastąpienia Donalda Tuska wątpi blisko połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (48 proc.) i taki sam odsetek osób z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Ze względu na wiek opinia taka jest najbardziej popularna wśród badanych, którzy skończyli 50 lat (45 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

W koalicji rządzącej pojawiają się głosy, że rząd potrzebuje zmiany premiera

