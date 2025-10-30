Aktualizacja: 30.10.2025 13:47 Publikacja: 30.10.2025 12:54
Prof. Rafał Chwedoruk
Foto: TV.RP.PL
– Prawo i Sprawiedliwość powstawało na fali swego rodzaju wzmożenia antykorupcyjnego w pierwszych latach XXI stulecia – przypomniał prof. Chwedoruk, zwracając uwagę, że w związku z tym sprawa sprzedaży w ostatnich tygodniach rządów PiS działki, której odzyskanie może okazać się niezbędne w związku z planami budowy CPK, godzi w antykorupcyjny etos partii. – Uderza też w powyborczą taktykę partii i mit CPK, jako naczelny mit inwestycyjny tej formacji. A nic tak bardzo nie szkodzi w polityce, jak zaprzeczenie samym sobie – dodał.
Sprzedaż działki pod CPK
Foto: PAP
– Więc jest to temat bardzo wdzięczny dla wszystkich formacji poza Prawem i Sprawiedliwością. Dla partii koalicji rządzącej z oczywistych powodów, ale z drugiej strony w sposób szczególny dla Konfederacji, która, konkurując z PiS-em w olbrzymim stopniu starała się tworzyć różnice wokół podejścia do gospodarki, piętnując PiS za domniemany etatyzm, a siebie przedstawiając jako kogoś patrzącego na rzeczywistość, może już nie oczami Janusza Korwin-Mikkego w sensie dosłownym, ale przez podobny ultrarynkowy, niechętny inwestycjom publicznym pryzmat – mówił też politolog.
Z kolei problemem dla KO, która dwa lata nie zrobiła wiele, by sprawę wyjaśnić i działkę odzyskać, zdaniem prof. Chwedoruka może być to, że partia chciała przedstawić się jako siła „sprawnie i rozsądnie realizująca ten mit”, jakim było CPK. – A w tej sytuacji trudno byłoby to uczynić i dojdzie, jak sądzę, do ewidentnego konfliktu między chęcią i potrzebą eksploatacji wpadki głównego konkurenta, a tymi względami, które przemawiały za kontynuacją budowy – dodał. – A powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę w pierwszej kolejności realnie były to względy związane ze współpracą militarną ze Stanami Zjednoczonymi i rolą lotnisk w tym charakterze, a nie, powiedzmy, rozbudową kolei i tak dalej. Więc może się pojawić taka tendencja w obozie rządzącym, żeby akurat tego tematu nie eksploatować, mimo ewidentnych korzyści politycznych – ocenił.
Prof. Rafał Chwedoruk, politolog
Zdaniem prof. Chwedoruka na całej sprawie skorzysta Konfederacja. – Dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, trochę na własne życzenie, trochę z konieczności po wyborach sejmowych, musiało się hermetyzować, żeby przetrwać jako zwarta formacja, żeby zapobiec rozliczeniom powyborczym i tradycyjnym na prawicy frondom w różne strony. Natomiast Konfederacja, którą mniej czy bardziej słusznie część opinii publicznej postrzega jako swoiście antysystemową, może być głównym beneficjentem. Z kolei Korona Grzegorza Brauna to formacja, która w olbrzymim stopniu czerpie z byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc tym bardziej dla tego polityka jest to komfortowa sytuacja. Pytanie, na ile będzie zdolny, mając ograniczone możliwości oddziaływania na opinię publiczną, to wykorzystywać – stwierdził politolog.
Z kolei w koalicji rządzącej, zdaniem prof. Chwedoruka, na sprawie CPK skorzystać może Lewica. – Na lewicy stosunek do CPK nie był chyba tak bardzo jednoznaczny od początku. Trudno, żeby lewica była przeciwna inwestycjom publicznym, chociaż akurat w tej inwestycji było wiele takich rzeczy, choćby jej centralistyczny w istocie charakter czy związek głównie z obronnością kraju per saldo, który niekoniecznie na lewicy musiał wzbudzać jednoznaczny zachwyt – zauważył. – Więc gdyby sporządzić bilans wszystkich beneficjentów, to myślę, że te formacje, które pozycjonują się jako będące trochę obok głównych nurtów polskiej polityki, będą głównymi korzystającymi – podsumował.
