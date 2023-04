Chcieli zmienić nazwisko, bo brzmiało rosyjsko. Sąd się nie zgodził

Jako pana przyjaciel, przez pamięć o wspólnej pracy na UJ, proszę nie podpisywać tej ustawy. Ona jest kluczowa dla demokracji, bo wpływa na wybory. Jest drogą do zamachu stanu – tak o ustawie powołującej komisję weryfikacyjną ds. wpływów rosyjskich w Polsce mówi prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego apelując do prezydenta Andrzeja Dudy o weto lub skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.