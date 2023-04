Sobowtór zamiast Putina? Kreml: Prezydent jest mega aktywny i nie siedzi w bunkrze

Rzecznik zapewnia, że Putin jest "mega aktywny", a jego współpracownicy z trudem za nim nadążają.



- Energii można mu tylko pozazdrościć. Takiego zdrowia każdy z nas może sobie życzyć - mówił Pieskow. - Oczywiście w żadnym bunkrze nie siedział. To też kłamstwo.

Dodał, że ludzie żyją teraz w świecie, w którym informacje rozchodzą się bardzo szybko. A jeśli "nie skomentujesz na czas tego, co dzieje się z twoim szefem, prezesem, to inni mogą to skomentować”.