Apel ma być podyktowany tym, że aplikacja – jak twierdzi irańska telewizja, nie podając jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tych oskarżeń – zbiera dane użytkowników, które następnie trafiają do Izraela.

Reklama

Rządzący Iranem mają nie korzystać z telefonów komórkowych

Izrael od sześciu dni prowadzi operację militarną „Powstający Lew” wymierzoną w Iran. Celem operacji jest uniemożliwienie Teheranowi pozyskania broni atomowej. W ramach operacji Izrael atakuje cele związane z irańskim programem nuklearnym, ale też obiekty wojskowe i siedziby irańskich władz. Agencja Fars poinformowała, że służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo Iranu zakazały rządzącym krajem korzystania z urządzeń komunikacyjnych, w tym z telefonów komórkowych. Izrael ma prowadzić „zmasowaną cyberwojnę” przeciw Iranowi – informuje strona irańska.

WhatsApp to mobilna aplikacja służąca do komunikacji internetowej, dostępna na smartfony z systemami Android, iOS i KaiOS. Umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych, głosowych, plików multimedialnych oraz prowadzenie rozmów głosowych i wideo, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Od 2014 roku aplikacja należy do koncernu Facebook Inc. (obecnie działającego pod nazwą Meta).

WhatsApp zapewnia, że korzystanie z aplikacji jest bezpieczne

WhatsApp wydał już oświadczenie, w którym wyraża obawę, iż fałszywe doniesienia na temat aplikacji „będą pretekstem do zablokowania jej działania w czasie, gdy ludzie potrzebują jej najbardziej”. WhatsApp wykorzystuje technikę szyfrowania informacji end-to-end, co oznacza, że wysyłane za jej pośrednictwem informacje mogą odczytywać tylko nadawca i odbiorca.