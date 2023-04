- To co się liczy dla dowódcy to czołgi, samoloty, okręty, a nie to, ile dane państwo wydaje na obronność - stwierdził.



Według gen. Pavla kraje NATO muszą skupić się na tym, by posiadać dobrze wyposażone siły zbrojne pozostające w wysokiej gotowości bojowej i przekonać społeczeństwa do tego, że konieczne jest większe skoncentrowanie się na obronności.



- Kluczowe jest wyjaśnienie nowej rzeczywistości naszym obywatelom - stwierdził.



- Nie można czynić strategii z naszych nadziei na pokój - podsumował.