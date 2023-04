Rosja ma być jak Korea Północna

Równie dziurawy system sankcji wobec Rosji wprowadziła Ameryka, Japonia, Korea Południowa i inni alianci zachodni.

Węgierskie weto

Teraz miałoby się to zmienić. Forsowany przez Waszyngton całkowity zakaz eksport ułatwiłby egzekwowanie przepisów. Poza niezwykle rzadkimi wyjątkami jak Korea Północna, żaden kraj świata nie znajduje się w takiej izolacji gospodarczej, jaka wówczas mogłaby czekać Rosję.

Tyle, że jak wskazuje „Financial Times”, Unia Europejska, której przedstawiciel uczestniczy w obradach G7 (poza reprezentantami Niemiec, Francji i Włoch) jasno zasygnalizowała, że na takie rozwiązanie Bruksela się nie zgodzi. W unijnej centrali żywe są obawy, że zastąpienie obecnego pakietu 10 sankcji całkowitym zakazem, do czego znów konieczne byłoby jednomyślnie poparcie wszystkich krajów członkowskich, poprzedziłyby mordercze, wielomiesięczne negocjacje. I całkiem możliwe, że do nowego porozumienia w ogóle by nie doszło. Wśród krajów, które mogłyby zablokować takie porozumienie są Węgry, ale także np. Bułgaria czy Cypr, gdzie Rosja zachowuje znaczące wpływy. Na forsowane przez Amerykanów rozwiązanie nie zgadza się też Japonia, która również uczestniczy w pracach G7.

Amerykanie na wszelki wypadek równolegle wdrażają „plan B”. W ostatnich dniach zastępca sekretarza skarbu USA Brian Nelson odwiedził ważne z punktu widzenia możliwości omijania sankcji przez Rosję kraje w tym Szwajcarię, Austrię i Włochy. Jego europejski odpowiednik David O’Sullivan wybrał się z kolei do Turcji i Kirgistanu. Razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi to kraje poza-europejskie, które rozwinęły w ostatnim roku współpracę z Rosjanami.

Alternatywa wobec Zachodu

Zachodni wywiad ocenia, że Rosję stać na prowadzenie jeszcze przez wiele lat wojnę na Ukrainę na obecnym poziomie. To konflikt, który jak ocenia „The Economist”, pochłania ok. 3 proc. rosyjskiego PKB, mniej, niż kosztowała Wojna Koreańska Amerykę. Co prawda nie wystarcza to do dokonania przełomu na froncie. Ale jednocześnie Putin może zapewnić w miarę stabilny poziom życia rosyjskiemu społeczeństwu, a więc i poparcie dla swojego reżimu.