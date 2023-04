Rosja liczy na wsparcie z Niemiec

Wagenknecht zaprzecza, jakoby miała plany wobec AfD. Nosi się jednak z zamiarem utworzenia własnej partii. Jest współautorką (obok Alice Schwarzer, ikony niemieckiego ruchu feministycznego) Manifestu dla Pokoju z początku roku. Podpisało go niemal 800 tys. obywateli RFN. Większość zwolenników „powstrzymania eskalacji” dostaw broni do Ukrainy i rozpoczęcia negocjacji pochodzi ze wschodnich landów. To one są bastionem Die Linke i AfD. Przy tym wsparcie Niemców dla dostaw broni do Ukrainy utrzymuje się od miesięcy na podobnym poziomie – ok. 48 proc.