Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 426 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Awdijiwce ukraińskim władzom nie udało się ewakuować tylko jednego dziecka, które jest ukrywane przez rodziców.

- Teraz pojawiła się zabawna teoria - mówił Ławrow, cytowany przez propagandową agencję TASS. - Zachód mówi: zapewnimy Ukrainie udana kontrofensywę, a potem poprosimy prezydenta Zełenskiego o rozpoczęcie negocjacji pokojowych. To jest jakaś schizofreniczna logika - mówił minister.



Reklama

Temat ewentualnej kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy poruszany jest w mediach od kilku miesięcy. Media podawały różne daty. Rosyjskie MSZ stwierdziło wcześniej, że otwarte spekulacje państw zachodnich na temat zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywy potwierdzają ich bezpośrednie zaangażowanie w konflikt - pisze TASS.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "NYT": Kontrofensywa obarczona dużym ryzykiem. Kijów może się znaleźć pod presją Amerykańscy analitycy uważają, że Ukraina może rozpocząć długo oczekiwaną kontrofensywę w maju - poinformował "The New York Times". Dziennik dodaje, że bez znaczącego zwycięstwa Kijów może znaleźć się pod presją.

We wtorek "New York Times" powołując się na tajne dokumenty Pentagonu i wywiadu USA, które wyciekły do ​​sieci, poinformował, że ukraińskie siły zbrojne planują rozpocząć kontrofensywę na południu w maju.