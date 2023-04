05:04 Rosjanie poinformowali o postępach swoich wojsk w Bachmucie

W niedzielę rosyjski resort obrony informował o postępach ofensywy w Bachmucie (który Rosjanie nazywają Artiomowskiem) i zajęciu dwóch bloków w zachodniej części miasta.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy zdobyli przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru? Rosjanie zaprzeczają Rosyjski resort obrony poinformował w niedzielę o zajęciu dwóch bloków mieszkalnych w zachodnich dzielnicach Bachmutu oraz o wsparciu ofensywy na miasto z północy i południa przez jednostki powietrzno-desantowe - odnotowuje Reuters.

04:39 Korea Płd. zakazuje eksportu 741 produktów do Rosji i na Białoruś

Ministerstwo Handlu Korei Południowej poinformowało o dodaniu 741 produktów do listy produktów objętych zakazem eksportu do Rosji i na Białoruś. Łącznie Seul zakazuje eksportu do tych dwóch krajów 798 produktów. Południowokoreańskie Ministerstwo Handlu wyjaśnia, że zakaz związany jest z tym, iż Rosja i Białoruś mogłyby wykorzystać objęte zakazem eksportu produkty do celów militarnych. Decyzja wejdzie w życie 28 kwietnia.



04:28 Zełenski do Ukraińców: Zawsze pomagajcie naszym żołnierzom, gdy jest to potrzebne

- Jest ważne, aby zrozumieć, że w każdym z naszych miast, w każdej z wiosek, wszędzie, gdzie jest dziś mniej lub bardziej spokojnie. Wszędzie, gdzie dziś był zwykły, wiosenny słoneczny dzień... Każdy dzień takiego spokoju na tyłach frontu jest zyskiwany dzięki walce naszych wojowników na froncie. Dzięki codziennym bitwom! Proszę, szanujcie to. I zawsze pomagajcie naszym żołnierzom, gdy jest to potrzebne, zawsze wspierajcie państwo i jego obronę tak bardzo, jak to możliwe - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 Ukraina chce, by cypryjski parlament uznał rosyjskie zbrodnie na Ukrainie za ludobójstwo

Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, spotkał się z Anitą Dimitriu, przewodniczącą cypryjskiej Izby Reprezentantów, i zaapelował do niej o przyłączenie się przez Cypr do działań na rzecz powołania specjalnego trybunału, który sądziłby rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Stefanczuk zaprosił też Dimitriu na Ukrainę i zaapelował, aby cypryjski parlament uznał rosyjskie zbrodnie na Ukrainie oraz Hołodomor (Wielki Głód) z lat 1932-1933 za ludobójstwo na ukraińskim narodzie.



04:21 Rosyjski niszczyciel rakietowy weźmie udział w ćwiczeniach na Morzu Japońskim

"Admirał Tribuc", rosyjski niszczyciel rakietowy wchodzący w skład Floty Pacyfiku, weźmie udział w ćwiczeniach z zakresu zwalczania wrogich okrętów podwodnych na Morzu Japońskim - informuje dowództwo Floty. Okręt wypłynął już z portu we Władywostoku. W ramach ćwiczeń załoga okrętu będzie atakować pozorowany cel z użyciem torped i ładunków głębinowych.



04:18 Rosjanie informują o próbie ataku na port w okupowanym Sewastopolu

Stojący na czele władz okupacyjnych Sewastopola, Michaił Razwożajew poinformował o próbie ataku z użyciem dronów morskich na port w Sewastopolu. Próba ataku miała mieć miejsce o 3:30 czasu lokalnego. Jeden dron miał zostać zniszczony przez Rosjan na redzie zewnętrznej, drugi eksplodował sam przed wejściem do portu. Razwożajew zapewnia, że "żadne obiekty nie zostały uszkodzone".