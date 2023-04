22 lutego, dwa dni przed rocznicą, CIA opublikowała tajny raport: GRU "zgodziło się odłożyć uderzenia" na Rosję na prośbę Waszyngtonu.

Ta informacja jest częścią zbioru tajnych dokumentów, które wyciekły niedawno do sieci, ale nie wyjaśnia, kto interweniował ani dlaczego Ukraińcy zgodzili się porzucić swoje plany.

"Ukraina, która dąży do przeniesienia walk na terytorium Rosji, bywa powstrzymywana przez Stany Zjednoczone, które konsekwentnie starają się unikać eskalacji konfliktu do bezpośredniego starcia wojsk amerykańskich i rosyjskich" - podaje "The Washington Post".

Niektórzy amerykańscy urzędnicy postrzegają ataki na Rosję, zwłaszcza z użyciem amerykańskiej broni, jako bardzo ryzykowne operacje, które mogłyby być postrzegane przez prezydenta Rosji Władimira Putina jako tak groźne, że uciekłby się do użycia taktycznej broni jądrowej."

W prywatnych rozmowach amerykańscy i europejscy urzędnicy wyrażają podziw dla Budanowa, ale mówią też, że jego śmiałość czasami ich niepokoi.

Z dokumentów wynika, że 13 lutego Budanow nakazał jednemu ze swoich oficerów gotowość do operacji, a USA powtórzyły publiczne zalecenie, aby ich obywatele natychmiast opuścili Rosję. Dokumenty wskazują również, że wywiad USA monitorował komunikację Budanowa, co nie wydaje się być dla niego nowością.