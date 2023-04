Ambasador Chin podważa suwerenność byłych krajów radzieckich

Petycja w sprawie zmian w sprawie dozoru elektronicznego trafiła do prezydenta, rzecznika praw obywatelskich i ministra sprawiedliwości. Wnoszący apeluje o skorzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Autor petycji proponuje do art. 34 § 1a k.k. dodać punkt 5 w brzmieniu: „pozostawieniu we wskazanym przez sąd miejscu i czasie pod dozorem elektronicznym”.