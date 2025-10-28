Aktualizacja: 28.10.2025 10:42 Publikacja: 28.10.2025 10:07
Czy Donald Trump znów spotka się z Kim Dzong Unem?
Foto: REUTERS
Przed wylotem Donalda Trumpa do Azji Korea Północna przeprowadziła test rakietowy, który – jak twierdził Pjongjang – miał być testem nowego pocisku hipersonicznego. Jednak przedstawiciel administracji USA twierdzi, że nie ma dowodów, by Pjongjang dysponował bronią hipersoniczną.
Oficjalnie przedstawiciele USA i Korei Południowej podkreślają, że nie podjęto żadnych przygotowań do organizacji ewentualnego spotkania Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem, do którego mogłoby dojść np. w strefie zdemilitaryzowanej, na granicy między Koreami (Trump spotkał się tam z Kimem w 2019 roku).
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un stwierdził, że jest skłonny do wznowienia dialogu ze Stana...
Trump, w związku ze swoją wizytą w Azji, sygnalizuje jednak swoją gotowość do spotkania z przywódcą Korei Północnej. W czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu Trump był pierwszym urzędującym prezydentem USA, który spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Trump i Kim, oprócz spotkania w strefie zdemilitaryzowanej, wzięli też udział w dwóch szczytach zorganizowanych w Singapurze i Hanoi. Rozmowy dotyczyły denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, ale załamały się (Trump zerwał drugi z tych szczytów), ponieważ Pjongjang nie chciał zgodzić się na rezygnację z broni atomowej przed zniesieniem nałożonych na ten kraj sankcji. Obecnie władze w Pjongjangu stoją na stanowisku, że broń atomowa jest Korei Północnej niezbędna do obrony suwerenności kraju.
– Miałem z nim dobre relacje – mówił w poniedziałek o Kimie amerykański prezydent. – Chętnie bym się z nim spotkał, gdyby chciał, jeśli w ogóle dotrze do niego ta wiadomość. O niczym nie wspominaliśmy, ale wie, że będę tu (na Półwyspie Koreańskim – red.). Gdyby chciał się spotkać, chętnie bym się z nim spotkał – dodał.
Północnokoreańskie instalacje jądrowe
Foto: PAP
Trump pytany o to, czym mógłby skłonić Kima do rozmów, odparł: „sankcjami”. – To całkiem dużo na początek – dodał. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami, nałożonymi na nią przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, za prace nad bronią atomową i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi.
We wrześniu Kim Dzong Un nie wykluczył spotkania z Trumpem, jeśli USA zrezygnują z żądania, by Pjongjang zrzekł się swojego arsenału atomowego. Pjongjang wyklucza jednocześnie możliwość rozmów z Seulem.
– Osobiście wciąż mam miłe wspomnienia z prezydentem Trumpem – mówił Kim, cytowany w depeszy przez północnokoreańską agencję KCNA. – Jeśli USA porzucą absurdalną obsesję denuklearyzowania nas i zaakceptują rzeczywistość i będą chciały prawdziwie pokojowej koegzystencji, nie ma powodu, abyśmy nie usiedli przy stole z USA – dodał.
Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej
Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który objął urząd w czerwcu, zapowiadał w kampanii wyborczej zmniejszenie napięcia w relacjach z Koreą Północną. Lee zaproponował, by Trump wykorzystał wizytę w Korei Południowej do spotkania z Kimem.
Jednak przedstawiciel administracji USA twierdzi, że w programie wizyty Trumpa w Korei Południowej nie ma wizyty w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie mogłoby dojść do spotkania z Kimem, choć wcześniej rozważano taki punkt wizyty.
Szef MSZ Korei Południowej Cho Hyun mówił we wtorek na forum parlamentu, że nazwanie przez Trumpa Korei Północnej „mocarstwem atomowym” (w drodze do Azji, na pokładzie samolotu, Trump nazwał kraj rządzony przez Kim Dzong Una „czymś w rodzaju mocarstwa atomowego”) oraz perspektywa złagodzenia sankcji mogą być zachętą dla Kima, by ten usiadł do stołu negocjacyjnego.
Jednocześnie Cho zwrócił uwagę, że w porównaniu do lat 2017-2018, gdy dochodziło do szczytów Kim-Trump, sytuacja zmieniła się o tyle, że Korea Północna nawiązała współpracę wojskową z Rosją i zbliżyła się do Chin. W 2024 roku Rosja i Korea Północna podpisały traktat o partnerstwie strategicznym, który zawiera m.in. klauzulę mówiącą o wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku, gdyby jedna ze stron traktatu padła ofiarą agresji. Kim po podpisaniu traktatu mówił wręcz o zawarciu sojuszu z Rosją, ale Władimir Putin nie użył tego określenia.
Korea Północna od 2023 roku udziela wsparcia militarnego walczącej z Ukrainą Rosji, dostarczając jej amunicję artyleryjską i pociski balistyczne. Pjongjang skierował też do Rosji kilkanaście tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
