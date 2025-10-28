Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump mówi, że chciałby się spotkać z Kim Dzong Unem. „Wie, że tu będę”

Donald Trump, przed wizytą w Korei Południowej zasugerował, że gdyby przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un chciał mógłby się z nim spotkać. Na razie nie ma żadnych sygnałów ze strony Pjongjangu, że do takiego spotkania mogłoby dojść.

Publikacja: 28.10.2025 10:07

Czy Donald Trump znów spotka się z Kim Dzong Unem?

Czy Donald Trump znów spotka się z Kim Dzong Unem?

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co mówi Kim Dzong Un o perspektywie spotkania z Donaldem Trumpem?
  • Jakie wydarzenia poprzedziły wizytę Donalda Trumpa w Korei Południowej?
  • Jak sytuacja Korei Północnej zmieniła się od czasów szczytów Trump-Kim z 2017-2018?

Przed wylotem Donalda Trumpa do Azji Korea Północna przeprowadziła test rakietowy, który – jak twierdził Pjongjang – miał być testem nowego pocisku hipersonicznego. Jednak przedstawiciel administracji USA twierdzi, że nie ma dowodów, by Pjongjang dysponował bronią hipersoniczną.

Donald Trump: Chętnie spotkałbym się z Kim Dzong Unem

Oficjalnie przedstawiciele USA i Korei Południowej podkreślają, że nie podjęto żadnych przygotowań do organizacji ewentualnego spotkania Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem, do którego mogłoby dojść np. w strefie zdemilitaryzowanej, na granicy między Koreami (Trump spotkał się tam z Kimem w 2019 roku). 

Czytaj więcej

Kim Dzong Un
Dyplomacja
Kim Dzong Un skłonny wznowić stosunki z USA, ale stawia warunki

Trump, w związku ze swoją wizytą w Azji, sygnalizuje jednak swoją gotowość do spotkania z przywódcą Korei Północnej. W czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu Trump był pierwszym urzędującym prezydentem USA, który spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Trump i Kim, oprócz spotkania w strefie zdemilitaryzowanej, wzięli też udział w dwóch szczytach zorganizowanych w Singapurze i Hanoi. Rozmowy dotyczyły denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, ale załamały się (Trump zerwał drugi z tych szczytów), ponieważ Pjongjang nie chciał zgodzić się na rezygnację z broni atomowej przed zniesieniem nałożonych na ten kraj sankcji. Obecnie władze w Pjongjangu stoją na stanowisku, że broń atomowa jest Korei Północnej niezbędna do obrony suwerenności kraju. 

Reklama
Reklama

– Miałem z nim dobre relacje – mówił w poniedziałek o Kimie amerykański prezydent. – Chętnie bym się z nim spotkał, gdyby chciał, jeśli w ogóle dotrze do niego ta wiadomość. O niczym nie wspominaliśmy, ale wie, że będę tu (na Półwyspie Koreańskim – red.). Gdyby chciał się spotkać, chętnie bym się z nim spotkał – dodał. 

Północnokoreańskie instalacje jądrowe

Północnokoreańskie instalacje jądrowe

Foto: PAP

Trump pytany o to, czym mógłby skłonić Kima do rozmów, odparł: „sankcjami”. – To całkiem dużo na początek – dodał. Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami, nałożonymi na nią przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, za prace nad bronią atomową i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi. 

Kim Dzong Un nie wyklucza spotkania z Donaldem Trumpem, ale stawia warunek

We wrześniu Kim Dzong Un nie wykluczył spotkania z Trumpem, jeśli USA zrezygnują z żądania, by Pjongjang zrzekł się swojego arsenału atomowego. Pjongjang wyklucza jednocześnie możliwość rozmów z Seulem. 

– Osobiście wciąż mam miłe wspomnienia z prezydentem Trumpem – mówił Kim, cytowany w depeszy przez północnokoreańską agencję KCNA. – Jeśli USA porzucą absurdalną obsesję denuklearyzowania nas i zaakceptują rzeczywistość i będą chciały prawdziwie pokojowej koegzystencji, nie ma powodu, abyśmy nie usiedli przy stole z USA – dodał. 

Osobiście wciąż mam miłe wspomnienia z prezydentem Trumpem

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej

Reklama
Reklama

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który objął urząd w czerwcu, zapowiadał w kampanii wyborczej zmniejszenie napięcia w relacjach z Koreą Północną. Lee zaproponował, by Trump wykorzystał wizytę w Korei Południowej do spotkania z Kimem. 

Jednak przedstawiciel administracji USA twierdzi, że w programie wizyty Trumpa w Korei Południowej nie ma wizyty w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie mogłoby dojść do spotkania z Kimem, choć wcześniej rozważano taki punkt wizyty. 

Szef MSZ Korei Południowej Cho Hyun mówił we wtorek na forum parlamentu, że nazwanie przez Trumpa Korei Północnej „mocarstwem atomowym” (w drodze do Azji, na pokładzie samolotu, Trump nazwał kraj rządzony przez Kim Dzong Una „czymś w rodzaju mocarstwa atomowego”) oraz perspektywa złagodzenia sankcji mogą być zachętą dla Kima, by ten usiadł do stołu negocjacyjnego. 

Jednocześnie Cho zwrócił uwagę, że w porównaniu do lat 2017-2018, gdy dochodziło do szczytów Kim-Trump, sytuacja zmieniła się o tyle, że Korea Północna nawiązała współpracę wojskową z Rosją i zbliżyła się do Chin. W 2024 roku Rosja i Korea Północna podpisały traktat o partnerstwie strategicznym, który zawiera m.in. klauzulę mówiącą o wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku, gdyby jedna ze stron traktatu padła ofiarą agresji. Kim po podpisaniu traktatu mówił wręcz o zawarciu sojuszu z Rosją, ale Władimir Putin nie użył tego określenia. 

Korea Północna od 2023 roku udziela wsparcia militarnego walczącej z Ukrainą Rosji, dostarczając jej amunicję artyleryjską i pociski balistyczne. Pjongjang skierował też do Rosji kilkanaście tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Południowa Seul Korea Północna Pjongjang Osoby Kim Dzong Un Donald Trump

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co mówi Kim Dzong Un o perspektywie spotkania z Donaldem Trumpem?
  • Jakie wydarzenia poprzedziły wizytę Donalda Trumpa w Korei Południowej?
  • Jak sytuacja Korei Północnej zmieniła się od czasów szczytów Trump-Kim z 2017-2018?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Przed wylotem Donalda Trumpa do Azji Korea Północna przeprowadziła test rakietowy, który – jak twierdził Pjongjang – miał być testem nowego pocisku hipersonicznego. Jednak przedstawiciel administracji USA twierdzi, że nie ma dowodów, by Pjongjang dysponował bronią hipersoniczną.

Donald Trump: Chętnie spotkałbym się z Kim Dzong Unem

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Premier Malezji Anwar Ibrahim i prezydent USA Donald Trump w Kuala Lumpur podczas podpisania porozum
Dyplomacja
Dwa państwa w Azji podpisały umowę pokojową. Na ceremonii Donald Trump
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Angela Merkel
Dyplomacja
Aneksja Krymu. Angela Merkel naciskała, by nie stawiać oporu?
Pete Hegseth
Dyplomacja
Atak po ataku. USA atakują na wodach międzynarodowych „Al Kaidę ze swojej półkuli”
Donald Trump i Władimir Putin
Dyplomacja
Jest decyzja ws. szczytu Donald Trump-Władimir Putin. „Odwołałem go”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Donald Trump
Dyplomacja
USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Dotkną spółki naftowe
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie