Donald Trump i Xi Jinping
Przed spotkaniem Trump określił je mianem szczytu „G2”, co jest nawiązaniem do takich forów współpracy międzynarodowej jak G7 i G20 skupiających, odpowiednio, siedem i dwadzieścia największych gospodarek świata. Dwie największe światowe gospodarki to – obecnie – gospodarki USA i Chin.
Po spotkaniu Trump ogłosił, że w kwietniu 2026 roku odwiedzi Chiny. Później ma dojść do rewizyty Xi w USA. - Przyjedzie jakiś czas później, na Florydę, do Palm Beach lub do Waszyngtonu – zapowiedział amerykański prezydent. Spotkanie Trumpa i Xi w południowokoreańskim Busan było pierwszym ich spotkaniem od 2019 roku.
Trump poinformował dziennikarzy na pokładzie samolotu Air Force One, którym prezydent USA wraca z Azji do USA, że zmniejszy karne cła nałożone na Chiny w związku z napływem do Stanów Zjednoczonych fentanylu z 20 do 10 proc. Jak dodał do zmniejszenia cła dojdzie w trybie natychmiastowym. Swoją decyzję prezydent USA motywował tym, że Xi Jinping, jego zdaniem, „będzie bardzo ciężko pracował, by powstrzymać napływ śmierci” do USA.
Prezydent USA stwierdził również, że porozumiał się z Xi w sprawie umowy handlowej, która „może być podpisana wkrótce”. Nie podał jednak szczegółów porozumienia.
- Mamy umowę. Teraz co roku będziemy renegocjować tę umowę, ale sądzę, że będzie ona długo obowiązywać - oświadczył. - To roczne porozumienie, będziemy je przedłużać po roku – dodał.
Ze słów Trumpa wynika też, że Chiny wznowią zakupy soi w USA, a ponadto nie będą ograniczać eksportu metali ziem rzadkich.
Według Trumpa on i Xi porozumieli się „niemal we wszystkim”. Prezydent USA zaznaczył, że nie rozmawiał z Xi o kwestii Tajwanu.
