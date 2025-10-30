Przed spotkaniem Trump określił je mianem szczytu „G2”, co jest nawiązaniem do takich forów współpracy międzynarodowej jak G7 i G20 skupiających, odpowiednio, siedem i dwadzieścia największych gospodarek świata. Dwie największe światowe gospodarki to – obecnie – gospodarki USA i Chin.

Donald Trump zapowiada swoją wizytę w Chinach i rewizytę Xi w USA

Po spotkaniu Trump ogłosił, że w kwietniu 2026 roku odwiedzi Chiny. Później ma dojść do rewizyty Xi w USA. - Przyjedzie jakiś czas później, na Florydę, do Palm Beach lub do Waszyngtonu – zapowiedział amerykański prezydent. Spotkanie Trumpa i Xi w południowokoreańskim Busan było pierwszym ich spotkaniem od 2019 roku.

Donald Trump po spotkaniu z Xi: Mamy umowę, będziemy ją co roku renegocjować

Trump poinformował dziennikarzy na pokładzie samolotu Air Force One, którym prezydent USA wraca z Azji do USA, że zmniejszy karne cła nałożone na Chiny w związku z napływem do Stanów Zjednoczonych fentanylu z 20 do 10 proc. Jak dodał do zmniejszenia cła dojdzie w trybie natychmiastowym. Swoją decyzję prezydent USA motywował tym, że Xi Jinping, jego zdaniem, „będzie bardzo ciężko pracował, by powstrzymać napływ śmierci” do USA.

Prezydent USA stwierdził również, że porozumiał się z Xi w sprawie umowy handlowej, która „może być podpisana wkrótce”. Nie podał jednak szczegółów porozumienia.