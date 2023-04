Syn Pieskowa twierdzi, że walczył na Ukrainie. Media podważają jego wersję

Jestem przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności na podstawie kontraktu B2B zajmuję się tworzeniem stron internetowych oraz świadczę usługi polegające na ulepszaniu istniejących już witryn klientów. Modyfikacje polegają m.in. na zmianie ich szaty graficznej oraz dodawaniu nowych funkcji. Nie jestem jednak odpowiedzialny za treści umieszczane przez klienta na stronach oraz za to, do czego klient będzie jej używał. Do tworzenia stron wykorzystuję narzędzia informatyczne z gotowymi szablonami stron oraz panel administracyjny do zarządzania/modyfikowania szablonu, napisane przez programistów w od- powiednim języku programowania. Moja działalność nie polega również na programowaniu, gdyż używam już gotowych narzędzi informatycznych (kreatorów) i za pomocą szablonów, bez użycia języków programowania „buduję” strony internetowe. Swoje usługi klasyfikuję jako PKWiU 62.01.11.0 i 62.01.12.0, czyli usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, oraz usługi projektowania interfejsów graficznych lub innych i stosuję 8,5-proc. stawkę ryczałtu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym PIT. Czy słusznie? – pyta czytelnik