Chiny zapewniają, że szanują suwerenność państw byłego Związku Radzieckiego

"Chiny szanują status byłych państw członkowskich Związku Radzieckiego jako suwerennych narodów" - oświadczyło chińskie ministerstwo spraw zagranicznych, dystansując się od komentarzy swojego ambasadora w Paryżu, które wywołały oburzenie w Europie.

Kilku ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej stwierdziło, że komentarze ambasadora Lu Shaye, w których kwestionował on suwerenność Ukrainy i innych byłych państw radzieckich, było nie do przyjęcia i zwróciło się do Pekinu o wyjaśnienie swojego stanowiska.

Zapytany, czy komentarze wysłannika reprezentują oficjalne stanowisko Chin, rzeczniczka MSZ Mao Ning powiedziała, że Pekin szanuje status byłych państw członkowskich Związku Radzieckiego jako suwerennych narodów po upadku Związku Radzieckiego.