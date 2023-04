Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 425 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do próby ataku na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na pytanie, czy należy spodziewać się przywódców innych państw, na przykład przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Dżaparow został zaproszony do odwiedzenia Rosji przez rosyjskiego wicepremiera Aleksieja Owerczuka, który w rządzie odpowiada za stosunki międzynarodowe. - W dniach 8-9 maja oczekujemy pana oficjalnej wizyty. Szczególne znaczenie ma fakt, że wizyta ta zbiega się w czasie z obchodami naszego najważniejszego wspólnego święta - Dnia Zwycięstwa. Oczywiście zawsze pamiętamy, jaki wkład wniósł Kirgistan w to zwycięstwo i obronę Moskwy, to jest dla nas święte - powiedział Owerczuk podczas spotkania z kirgiskim prezydentem 31 marca.

Od rozpoczęcia wojny w 2022 roku w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa na Ukrainie nie wziął udziału ani jeden zagraniczny przywódca. W Moskwie nie było zagranicznych gości także rok wcześniej.