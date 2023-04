Marcin Kierwiński zadeklarował, że jeżeli jego partia przejmie ster po jesiennych wyborach, to pociągnie do odpowiedzialności urzędników, którzy – według niego – odpowiadają za tak wysoką inflację. - Prezes NBP ma ustawowy obowiązek, żeby walczyć z inflacją. On nie wykonuje tego, do czego Polacy go powołali - zaznaczył poseł PO w rozmowie z Polsat News.