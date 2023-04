"To będzie jasny sygnał, że w naszym regionie nie ma miejsca na zamrożone konflikty i niekończące się wojny" - piszą premierzy, którzy dodają, że wygrana Ukrainy będzie też sygnałem dla tyranów na całym świecie, iż agresja nie popłaca, a dyktatorom nie pozwoli się "dzielić świata na strefy ich złowrogich wpływów".



Dlatego - jak piszą premierzy - potrzebne jest dalsze wsparcie Ukrainy aż do chwili, gdy Rosja całkowicie wycofa swoje wojska z terytorium sąsiada, co będzie stanowić "definitywny koniec kremlowskiego rewanżyzmu i imperializmu".

Zamrożenie konfliktu jest ulubionym sposobem kupowania czasu przez Rosjan, którzy udają, że zakończyli rozpoczętą przez siebie wojnę Fragment artykułu premierów Polski, Czech i Słowacji w "Foreign Affairs"

"Zakończenie wojny, przy którym Rosja nadal będzie posiadać Krym i tereny na wschodzie Ukrainy, będzie jak wysłanie zaproszenia dla wszystkich autorytarnych szaleńców, którzy sądzą, że jest czymś w porządku najeżdżanie sąsiadów na podstawie sfabrykowanych powodów, nienawistnych narracji i zabijając w efekcie setki i tysiące niewinnych cywilów" - piszą premierzy Polski, Czech i Słowacji.



"Mówiąc krótko: pokój może nastać tylko na ukraińskich warunkach. Zamrożenie konfliktu jest ulubionym sposobem kupowania czasu przez Rosjan, którzy udają, że zakończyli rozpoczętą przez siebie wojnę. Zamrożony konflikt nie przyniesie stabilności i nie poprawi bezpieczeństwa oraz warunków gospodarczych w długiej perspektywie. Raczej pozwoli Rosji przegrupować i przebudować swoje siły, nadal prowadząc polityczną wojnę i eksportując swoją imperialną ideologię" - ostrzegają.



W dalszej części artykułu premierzy piszą, że na szczycie NATO w Wilnie należy nakreślić ścieżkę Ukrainy do przystąpienia do NATO po wojnie, gdy "Kijów wyrazi taką wolę, a warunki na to pozwolą". Zanim to nastąpi Ukraina musi otrzymać - jak podkreślają - gwarancje bezpieczeństwa, poza politycznymi deklaracjami, które uchronią Ukrainę przed byciem "szarą strefa raz na zawsze".