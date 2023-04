Ambasadorowie 27 państw UE przy ONZ zgodnie potępiają działania Rosji na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 425 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do próby ataku na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu.

- Rosja próbuje przedstawiać się jako obrońca Karty Narodów Zjednoczonych i multilateralizmu. Nic nie może być dalsze od prawdy. To cyniczne - powiedział ambasador UE przy ONZ Olof Skoog w imieniu krajów członkowskich.



Reklama

- Wszyscy wiemy, że podczas gdy Rosja niszczy, my budujemy. Podczas gdy oni naruszają, my chronimy. Karta ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, MTS, MTK, gdziekolwiek spojrzysz, Rosja jest pogardzana - mówił Skoog, przedstawiając wspólne oświadczenie ambasadorów państw UE przy ONZ .

Ambasadorowie powtórzyli swoje żądanie, aby Rosja „natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły zbrojne” z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

- Jeśli Rosji zależy na skutecznym multilateralizmie, to jest to pierwszy sposób, aby to udowodnić - podkreślił Skoog, cytując oświadczenie .