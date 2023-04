Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy zdobyli przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru? Rosjanie zaprzeczają Rosyjski resort obrony poinformował w niedzielę o zajęciu dwóch bloków mieszkalnych w zachodnich dzielnicach Bachmutu oraz o wsparciu ofensywy na miasto z północy i południa przez jednostki powietrzno-desantowe - odnotowuje Reuters.

- W efekcie możemy przewidywać, że wydatki na obronność w krajach Europy środkowej i zachodniej będą rosły w kolejnych latach - podkreśla.



W przypadku Ukrainy wydatki na obronność wzrosły w 2022 roku, rok do roku, o 640 proc. To bezprecedensowy wzrost w historii danych zbieranych przez SIPRI od 1949 roku. SIPRI nie dolicza do ukraińskich wydatków na obronność pomocy militarnej dostarczanej Ukrainie przez Zachód.

Niepewne dane o wydatkach na armię Rosji

Rosyjskie wydatki na armię wzrosły w 2022 roku, rok do roku, o 9,2 proc. - jednak SIPRI podkreśla, że dane na temat rosyjskich zbrojeń są "wysoce niepewne w związku z coraz mniejszą przejrzystością" rosyjskich finansów publicznych.

- Różnica między rosyjskimi planami budżetowymi, a rzeczywistymi wydatkami na armię w 2022 roku wskazuje, że inwazja na Ukrainę kosztowała Rosję znacznie więcej, niż ta się spodziewała - twierdzi Lucie Beraud-Sudreau z SIPRI.



Tymczasem wydatki USA na obronność, mimo pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie, wzrosły symbolicznie. Pomoc przekazana przez Stany Zjednoczone Ukrainie w 2022 roku miała wartość 2,3 proc. ogólnej sumy wydatków USA na obronność w 2022 roku.