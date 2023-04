Wojna w Ukrainie. Dziesiątki tysięcy rosyjskich zbrodni

Część propagandystów nieoficjalnie sugeruje, że za ewentualne „pojedyncze przypadki” odpowiadają różne „nieoficjalne formacje wojskowe”: oddziały ochotnicze (jak Rusicz sformowany przez rosyjskich faszystów) czy najemników z Grupy Wagnera. Ani Rusicz, ani Wagner nie kryją się zresztą ze swymi mordami, publikując w internecie nagrania ze zbrodni dokonywanych na ukraińskich jeńcach wojennych. Wagnerowcy mordują też swoich, którzy odmawiają walki, ale tym się nie chwalą.

Ukraiński ombudsman Dmytro Łubiniec poinformował, że jego biuro zebrało już „dziesiątki nagrań, na których zarejestrowano mordy na ukraińskich żołnierzach”. Łubiniec podejrzewa, że obecna fala takich publikacji skierowana jest głównie do własnych, rosyjskich, żołnierzy, by zniechęcić ich do oddawania się w niewolę, „bo Ukraińcy będą się mścić”.