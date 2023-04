Rosja oskarży Nawalnego o terror, którego dopuszczał się siedząc w łagrze?

Aleksiej Nawalny, odsiadujący wieloletni wyrok rosyjski opozycjonista, we wtorek stanął przed moskiewskim sądem, gdzie poinformowano go, iż jest objęty śledztwem w sprawie, w której grozi mu wyrok do 30 lat więzienia.