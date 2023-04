UE. Kolejne fiasko rozmów w sprawie dostaw amunicji dla Ukrainy

W drugiej połowie tego roku podpiszemy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi umowę inżynieryjną i serwisową przybliżającą nas do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej z technologią amerykańską – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Patrick Fragman prezes Westinghouse. Dodał on, że przed oboma firmami jest jeszcze wiele pracy do wykonania.