"Takie nastawienie wskazuje, że ultranacjonaliści oczekują, iż rosyjski prezydent Władimir Putin rozszerzy represje i w pełni opowie się za wojną" - czytamy w analizie.

Putin bardziej polega na kontrolowaniu przestrzeni informacyjnej jako środku zabezpieczenia swojego reżimu niż na masywnym aparacie represji

Jednocześnie ISW zauważa, że Kreml "unika przyjmowania nadmiernie represyjnych środków, prawdopodobnie z obawy o stabilność reżimu Putina".

Think tank odnotowuje, że rosyjski rząd wycofał z Dumy ustawę, która zwiększałaby podatki płacone przez Rosjan, którzy opuścili kraj, z 13 do 30 proc. "Rosyjscy ultranacjonaliści wielokrotnie wzywali Kreml, aby znacjonalizował własność Rosjan, którzy uciekli i 'zdradzili' kraj uciekając, ale Kreml zdaje się być powściągliwy we wprowadzaniu takich niepopularnych rozwiązań" - czytamy w analizie ISW.



Think tank cytuje przy tym ustalenia niezależnych rosyjskich dziennikarzy, z których wynika, że administracja Putina sprzeciwia się też powrotowi kary śmierci w Rosji.

"Kreml mógłby użyć groźby kary śmierci, aby strachem zmusić Rosjan do popierania wysiłku wojennego (...), ale Putin prawdopodobnie pozostaje ostrożny, byt nie zniszczyć swojego wizerunku jako dyplomatycznego i tolerancyjnego cara" - ocenia ISW.