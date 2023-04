Biały Dom po rozmowie Xi z Zełenskim zadowolony, ale ostrożny

Rozmowę prezydentów Ukrainy i Chin komentuje Biały Dom. John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, stwierdził, że jest za wcześnie na ocenę, czy ten dialog doprowadzi do „jakiegoś znaczącego ruchu pokojowego lub planu".

- Cieszymy się z wiadomości, że doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Xi a prezydentem Zełenskim. Uważamy, że to dobrze - powiedział Kirby.

Dodał, że Stany Zjednoczone od dawna powtarzają, że Pekin powinien wziąć pod uwagę ukraiński punkt widzenia na tę niesprowokowaną i nielegalną inwazję Rosji.



Zapytany, czy Chiny mogą pomóc wynegocjować porozumienie pokojowe, Kirby powtórzył, że porozumienie nie będzie „trwałe ani wiarygodne", jeśli Ukraińcy i prezydent Zełenski osobiście nie poprą go.

- Jeśli ma dojść do wynegocjowanego pokoju, musi to nastąpić wtedy, gdy prezydent Zełenski będzie na to gotowy. I gdy będzie mógł to zrobić z pozycji siły - dodał koordynator.



Kirby powiedział, że jest „za wcześnie, by stwierdzić”, czy rozmowa telefoniczna między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Xi Jinpingiem może doprowadzić do zawarcia pokoju.