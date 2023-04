Wywiad USA: Rosji wystarczy pieniędzy na co najmniej kolejny rok wojny na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 427 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że obecnie jedynym celem świata musi być porażka Rosji.

Takie wnioski zawarte są w jednym z tajnych dokumentów, które prawdopodobnie zostały upublicznione przez oficera technicznego Gwardii Narodowej USA, Jacka Teixeirę.

Reklama

"The Washington Post" cytuje ściśle tajny dokument, według którego „Moskwa w coraz większym stopniu polega na poborze podatków od osób prawnych, funduszu stabilizacyjnym, zwiększonym imporcie i zdolności przedsiębiorstw do dostosowania się do nowych warunków, aby poradzić sobie z presją gospodarczą”.

Według amerykańskiego wywiadu, choć nie wszyscy przedstawiciele rosyjskiej elity biznesowej zgadzają się z kursem Kremla wobec Ukrainy, a sankcje mocno ich dotknęły, to raczej nie odmówią poparcia dla Władimira Putina i wspólnie z urzędnikami zrobią wszystko, co w ich mocy, aby obejść międzynarodowe sankcje.

Jednak, jak podkreślają eksperci, o skuteczności sankcji, które mają nie tylko uderzyć w rosyjską gospodarkę, ale także wysłać określony komunikat rosyjskim elitom biznesowym, decyduje bardziej złożony zespół czynników niż te przedstawione w omawianym raporcie .