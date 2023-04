- Rosyjski establishment myśli o scenariuszach przyszłości i jeden z nich to albo zmiana władzy, albo jej przekazanie (przez Putina swemu następcy-red.). Wszyscy próbują się zabezpieczyć – dodaje.

Jeśli to tak, to wkrótce na froncie mogłyby pojawić się oddziały najemników sformowane przez kolejne rosyjskie koncerny. – One nie są tworzone na wojnę, ale jako zabezpieczenie na przyszłość – zastrzega Gudkow. Prawdopodobnie dotyczy to również „ochotniczego Konwoju” na Krymie, którym miejscowi kolaboranci i rosyjscy wojskowi z Sewastopola próbują ochronić swą przyszłość.

Teraz jest chyba właściwa pora, by zadbać o swoje bezpieczeństwo i mieć pod ręką prywatną miniarmię Maksym Towkajło, dziennikarz

- Ta część rosyjskich elit, która jest zaprzyjaźniona z prezydentem chce za wszelką cenę pomóc Putinowi wygrać wojnę, albo choć utrzymać się u władzy. Bo przegrana Rosji w tej wojnie będzie oznaczać dla nich utratę nie tylko pieniędzy, ale możliwe, że i wolności, a może i życia – opisuje z kolei kulisy powstawania kolejnych firm najemniczych dziennikarz Maksym Towkajło.

- W (pozostałym) establishmencie trwają dyskusje kto może być potencjalnym pretendentem do tronu, z kim należy zawierać sojusze – mówi Gudkow o atmosferze w Moskwie.

- Teraz jest chyba właściwa pora, by zadbać o swoje bezpieczeństwo i mieć pod ręką prywatną miniarmię. Która w czasie przyszłego dzielenia przyszłych zysków i poszukiwania następcy może wesprzeć jakiegoś kandydata – dodaje Towkajło.