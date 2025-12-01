Nowe wyzwania a młode pokolenie. Rekordowe zainteresowanie VII Our Future Forum!

Fundacja Our Future Foundation od ponad 6 lat aktywnie działa na rzecz włączania młodych ludzi w debatę publiczną szczególnie w obszarach, które będą miały największy wpływ na życie i przyszłość młodego pokolenia. Tematem przewodnim tegorocznej, VII edycji konferencji jest hasło „Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania”.

Studenci i uczniowie szkół średnich ze wszystkich województw w Polsce wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach z ponad 100 ekspertami. Tematy rozmów będą dotyczyć m.in. wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo i gospodarkę, szukania kompromisu między zapobieganiem zmianom klimatycznym a zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji geopolitycznej i budowy polskich zdolności obronnych, czy wzmocnienia praworządności. Każdy punkt wydarzenia zakłada umożliwienie bezpośrednich interakcji pomiędzy zaproszonymi gośćmi a młodą widownią. Ponadto udział w Forum zapowiedziało aż sześciu ministrów polskiego rządu.

„Chcemy, by tegoroczne Forum było miejscem, w którym zdolni, młodzi Polacy mogą podzielić się swoim zdaniem, problemami czy pomysłami z ludźmi, którzy kształtują to jak wygląda nasz kraj. Liczymy na owocne debaty, a niektóre tematy nie będą na pewno łatwe dla naszych gości, zaplanowaliśmy rozmowy dotyczące chociażby zdrowia, praworządności, podatków czy sytuacji mieszkaniowej młodych” – mówi Michał Maurycy Mazur, założyciel Our Future Foundation.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Wicepremier dr Krzysztof Gawkowski, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Minister Zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu - dr Maciej Berek oraz liczni przedstawiciele biznesu, w tym Michał Obiegała – prezes bp Polska, Bartłomiej Babuśka – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Kamil Majczak prezes QEMETICA SA.

„Jako bp od dekad inwestujemy w pasje i ambicje młodych pokoleń Polaków, np. poprzez m.in. wspieranie Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna czy STEMowe inicjatywy z organizacjami studenckimi. Na Our Future Forum spotkamy się z najzdolniejszymi i będziemy rozmawiać o tym co jest dla nich ważne, jaka jest ich wizja przyszłości Polski i Europy. Jako koncern chcemy dyskutować o naszej strategii, która jest dziś tak ważna w obliczu zmian klimatycznych." – powiedział Michał Obiegała, Prezes Zarządu bp w Polsce, Partner Strategiczny wydarzenia.