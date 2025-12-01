Nowe wyzwania a młode pokolenie. Rekordowe zainteresowanie VII Our Future Forum!

Aktualizacja: 01.12.2025 15:02 Publikacja: 01.12.2025 14:26
Fundacja Our Future Foundation od ponad 6 lat aktywnie działa na rzecz włączania młodych ludzi w debatę publiczną szczególnie w obszarach, które będą miały największy wpływ na życie i przyszłość młodego pokolenia. Tematem przewodnim tegorocznej, VII edycji konferencji jest hasło „Nowe pokolenia, nowe technologie, nowe wyzwania”.
Studenci i uczniowie szkół średnich ze wszystkich województw w Polsce wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach z ponad 100 ekspertami. Tematy rozmów będą dotyczyć m.in. wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo i gospodarkę, szukania kompromisu między zapobieganiem zmianom klimatycznym a zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji geopolitycznej i budowy polskich zdolności obronnych, czy wzmocnienia praworządności. Każdy punkt wydarzenia zakłada umożliwienie bezpośrednich interakcji pomiędzy zaproszonymi gośćmi a młodą widownią. Ponadto udział w Forum zapowiedziało aż sześciu ministrów polskiego rządu.
„Chcemy, by tegoroczne Forum było miejscem, w którym zdolni, młodzi Polacy mogą podzielić się swoim zdaniem, problemami czy pomysłami z ludźmi, którzy kształtują to jak wygląda nasz kraj. Liczymy na owocne debaty, a niektóre tematy nie będą na pewno łatwe dla naszych gości, zaplanowaliśmy rozmowy dotyczące chociażby zdrowia, praworządności, podatków czy sytuacji mieszkaniowej młodych” – mówi Michał Maurycy Mazur, założyciel Our Future Foundation.
Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Wicepremier dr Krzysztof Gawkowski, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Minister Zdrowia dr Jolanta Sobierańska-Grenda, Minister ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu - dr Maciej Berek oraz liczni przedstawiciele biznesu, w tym Michał Obiegała – prezes bp Polska, Bartłomiej Babuśka – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Kamil Majczak prezes QEMETICA SA.
„Jako bp od dekad inwestujemy w pasje i ambicje młodych pokoleń Polaków, np. poprzez m.in. wspieranie Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna czy STEMowe inicjatywy z organizacjami studenckimi. Na Our Future Forum spotkamy się z najzdolniejszymi i będziemy rozmawiać o tym co jest dla nich ważne, jaka jest ich wizja przyszłości Polski i Europy. Jako koncern chcemy dyskutować o naszej strategii, która jest dziś tak ważna w obliczu zmian klimatycznych." – powiedział Michał Obiegała, Prezes Zarządu bp w Polsce, Partner Strategiczny wydarzenia.
Młodzi uczestnicy będą mogli podzielić się swoją perspektywą z prelegentami, zadawać pytania i wziąć udział w debatach w formie „okrągłego stołu”. Ponadto, partnerzy Fundacji przygotowali serię warsztatów mających pomóc studentom w rozwinięciu kompetencji ważnych na rynku pracy czy podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej. Eksperci pokażą m.in. jak wygląda praca w sektorze energetycznym, handlu, consultingu czy mediach. Wśród firm prowadzących warsztaty i organizujących stoiska mające pomóc młodym w wyborach karierowych znajdą się m.in. Medicover, Unimot, TVN, Deloitte, KOWR, PKO BP czy BP.
„Asseco wspiera młode talenty w odważnym kształtowaniu ich przyszłości. Takie inicjatywy jak Our Future Forum doskonale wpisują się w cele kampanii „Asseco for the Future”, która pomaga przyszłym liderom odkrywać możliwości rozwoju i świadomie budować swoją ścieżkę kariery.” – mówi Ilona Roszczyk, Marketing Manager, Asseco Poland.
Wśród zaplanowanych elementów forum są również spotkania autorskie m.in. z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, profesorem Akademii Leona Koźmińskiego Grzegorzem W. Kołodko, czy dziennikarzem Patrycjuszem Wyżgą. Na tegorocznym forum po raz kolejny odbędzie się również ścieżka skierowana do młodych naukowców - „Cyfrowa rewolucja: perspektywy naukowe i wyzwania społeczne”. W ramach programu studenci, doktoranci i badacze przedstawią na wydarzeniu najciekawsze prace naukowe dotyczące wpływu cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji na współczesne społeczeństwo, gospodarkę i naukę.
Na podstawie debat, które będą miały miejsce podczas wydarzenia Fundacja planuje przygotować raport. Publikacja będzie obejmować rekomendacje dotyczące włączania młodych obywateli w debatę publiczną oraz przedstawi spojrzenie studentów na wybrane zagadnienia polityczne, ekonomiczne i społeczne. Raport ukaże się na początku przyszłego roku.
Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych i polskich uniwersytetów, która za cel stawia sobie budowanie polskiego kapitału ludzkiego w kraju i za granicą. Działania fundacji opierają się przede wszystkim na poszerzaniu horyzontów edukacyjnych, programach mentoringowych wspierających osoby na początku ścieżki kariery oraz tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji pomiędzy wybitnie uzdolnionymi młodymi Polakami. Od 2019 roku Fundacja pomogła ponad 300 podopiecznym w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford i Yale.
Sponsorem Głównym wydarzenia jest: ORLEN SA
Partnerzy Strategiczni: Qemetica, bp w Polsce, PZU, Akademia Leona Koźmińskiego, Deloitte Polska, Medicover
Partnerzy: UNIMOT, Asseco Poland, Tauron Polska Energia, PLL LOT, BOŚ Bank, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, EQUES Investment TFI, Abbot, PKO Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Porty Lotnicze, Fundacja Santander Bank Polska, Soonly Finance, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Veolia Energia Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, Novo Nordisk Pharma, TVN Warner Bros. Discovery, Polski Fundusz Rozwoju, BLIK
Patroni Honorowi: Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Minister Cyfryzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Minister Edukacji, Minister Energii
Projekt dofinansowany ze środków ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu pod nazwą „Wektory Nauki”.
Patroni Medialni wydarzenia – Rzeczpospolita i Parkiet
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
