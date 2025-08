Podczas gdy Juan Carlos patronował powrotowi Hiszpanii do wspólnoty wolnej Europy, prezydent Andrzej Duda nie sprzeciwił się kursowi Jarosława Kaczyńskiego na zniszczenie relacji z Unią Europejską i jego najważniejszym państwem członkowskim: Niemcami. Inaczej niż hiszpański monarcha, do ostatniego dnia urzędowania okazał się prezydentem nie wszystkich Polaków, ale tylko tych, którzy okazali się zwolennikami PiS. Zamiast zjednoczyć naród, Andrzej Duda go jeszcze bardziej podzielił.

Czytaj więcej Polityka Polska wypada z dyrektoriatu Europy Niemcy, Francja i Wielka Brytania zwierają szyki na wypadek, gdyby Stany Zjednoczone przestały br...

Juan Carlos ma dziś bardzo złą opinię wśród Hiszpanów. 11 lat temu musiał wręcz abdykować na rzecz swojego syna, Filipa VI, byle ratować instytucję monarchii, tak przecież istotną dla utrzymania jedności kraju. Z czasem skompromitowały go liczne afery korupcyjne i obyczajowe. Ale po dekadach historia zapewne odda Burbonowi sprawiedliwość, stawiając na pierwszym planie rolę, jaką odegrał w pierwszym okresie swojego panowania.

Z Andrzejem Dudą może być odwrotnie. 76-letni Jarosław Kaczyński wciąż odgrywa zasadniczą rolę w polskiej polityce, nawet jeśli już mniej niż 1/3 Polaków głosuje na PiS. Także zwycięstwo Karola Nawrockiego zdaje się wskazywać, że przyszłość Polski należy do nacjonalistycznej, populistycznej rewolucji. Prezydent Duda może czuć się przez to wygranym. Jeśli jednak kraj na trwałe wróci na drogę stabilnej demokracji i integracji z zachodnią Europą, historia zapamięta tego prezydenta całkiem inaczej. Jako wielkie zagrożenie dla polskiej wolności.