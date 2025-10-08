Gramatyka odniósł się do podanej przez RMF FM we wtorek informacji, że sześcioro posłów Polski 2050 chce przejść do PSL-u. Z informacji przekazywanych przez RMF FM wynikało też, że są posłowie Polski 2050, którzy są zainteresowani przejściem do KO.

Wiceminister z Polski 2050 o swojej partii: Organizacja jest w kryzysie

- Ja nie znam takich osób – zapewnił Gramatyka. - Każde działanie osłabiające Polskę 2050 to działanie wymierzone w osłabienie rządu Donalda Tuska - mówił też.

- Odchodzenie dzisiaj to byłaby najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Organizacja jest w kryzysie, nie ma się co czarować. Decyzja Szymona Hołowni, aby przejść do drugiej linii, jest trudna dla wielu z nas – dodał. Dopytywany czy jest to decyzja rozczarowująca Gramatyka odparł, że nie. Podkreślił, że Szymon Hołownia ma prawo do takiej decyzji. - Zawsze mówił, że polityka to nie jedyne, co może robić w życiu i nie jedyne, co potrafi – przypomniał.

Gramatyka mówił też, że Hołownia, który przed kilkunastoma dniami ogłosił, że nie będzie ubiegał się ponownie o stanowisko przewodniczącego założonej przez siebie partii, nie wycofuje się z polityki tylko „przechodzi do drugiej linii”.