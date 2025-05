Konferencja PKW. Sylwester Marciniak podał dane z godziny 12.00

Do południa karty do głosowania otrzymało 5 739 537 osób.

Najwyższa frekwencja według stanu na godzinę 12.00 jest w woj. małopolskim, najniższa w woj. opolskim – poinformował Sylwester Marciniak. Poinformował też, że w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Jemielnica (w powiecie strzeleckim w woj. opolskim), zaś najwięcej – 50,16 proc. w głosowaniu w Krynicy Morskiej.

Szef PKW uściślił też informacje podane podczas poprzedniej konferencji, dotyczące ściętego roku kart do głosowania. - Karty do głosowania w kraju mają ścięty prawy róg, natomiast za granicą nie mają ściętego rogu i to trochę wzbudziło wzburzenie wyborców, że karty są nieprawidłowe – wyjaśnił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Kobieta zmarła w lokalu, mężczyzna ugryzł członka komisji

Sylwester Marciniak potwierdził też informację, że w jednym z lokali wyborczych w Szczecinie zasłabła i zmarła 97-letnia wyborczyni. Jak poinformował przewodniczący PKW, komisja przeniosła się do sąsiedniego pomieszczenia, a wybory nie zostały przerwane. Nie ma więc konieczności przedłużania ciszy wyborczej.