PKW: Jest bardzo spokojnie. Głosowanie rozpoczęte bez incydentów

- O godzinie 7:00 zostały otwarte obwodowych komisji wyborczych. Rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Sylwester Marciniak. - Początek głosowania o godzinie 7:00 odbył się bez żadnych incydentów. Żadna z Okręgowych Komisji Wyborczych nie zgłosiła do Państwowej Komisji Wyborczej, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie. Oznacza to, że w pierwszych godzinach głosowania nie odbyło się nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie, które przewidziane jest do godziny 21:00 – poinformował przewodniczący PKW.

Wybory prezydenckie w Polsce

W tegorocznych wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą oraz na pięciu polskich statkach morskich. - Mamy telefony od wyborców z pytaniami, dlaczego w danej miejscowości, czy w danym państwie nie ma obwodowej komisji wyborczej. Ale liczba zagranicznych obwodów głosowania wzrosła znacząco, po raz pierwszy mamy ich powyżej pięciuset. To ogromny wysiłek ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby zorganizować te lokale wyborcze - powiedział Sylwester Marciniak.

Jak poinformował, poza zwykłymi obwodowymi komisjami wyborczymi głosowanie przeprowadzane jest również w szpitalach (932 obwody), zakładach karnych (80), aresztach śledczych (42) i w domach pomocy społecznej (703) i siedmiu domach studenckich.

Ścięty róg karty wyborczej. Sylwester Marciniak: tak jest we wszystkich kartach

Przewodniczący PKW przekazał również, że otrzymał informację z Obwodowej Komisji Wyborczej w Tarnowie, że część wyborców uznała, że karty do głosowania zostały sfałszowane, ponieważ miały ścięty górny róg. - Prawy górny róg karty do głosowania jest we wszystkich kartach ścięty. Jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a - poinformował Marciniak.