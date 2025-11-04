Z tego artykułu się dowiesz: Czy Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości 2025

Jakie działania są podejmowane, by zapewnić bezpieczeństwo prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas Marszu Niepodległości?

Jak wygląda harmonogram Marszu Niepodległości 2025 i jakie elementy będą w nim obecne?

Jakie hasło będzie towarzyszyło Marszowi Niepodległości w 2025 roku i jakie jest jego znaczenie?

Jakie uroczystości państwowe będą miały miejsce 11 listopada z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego?

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości – informuje nieoficjalnie RMF FM. Hasło tegorocznego wydarzenia, które od kilku lat odbywa się w Warszawie 11 listopada, to „Jeden Naród – silna Polska”.

Kilka dni temu organizatorzy organizowanego co roku w Warszawie Marszu Niepodległości pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, który w poprzednich latach – kiedy jeszcze pełnił inne funkcje szefa IPN-u – w nim uczestniczył. – Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić - podkreślał Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Teraz pojawiła się informacja o tym, że prawdopodobnie do tego dojdzie. Jak wynika bowiem z nieoficjalnych informacji RMF FM, gospodarz Pałacu Prezydenckiego już dawno podjął decyzję, że weźmie udział w marszu 11 listopada.