Nieoficjalnie: Karol Nawrocki zdecydował, czy weźmie udział w Marszu Niepodległości

Trwają logistyczne przygotowania, by zapewnić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu bezpieczeństwo na Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie – podaje RMF FM.

Publikacja: 04.11.2025 10:44

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Rafał Guz

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości 2025
  • Jakie działania są podejmowane, by zapewnić bezpieczeństwo prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas Marszu Niepodległości?
  • Jak wygląda harmonogram Marszu Niepodległości 2025 i jakie elementy będą w nim obecne?
  • Jakie hasło będzie towarzyszyło Marszowi Niepodległości w 2025 roku i jakie jest jego znaczenie?
  • Jakie uroczystości państwowe będą miały miejsce 11 listopada z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego?

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości – informuje nieoficjalnie RMF FM. Hasło tegorocznego wydarzenia, które od kilku lat odbywa się w Warszawie 11 listopada, to „Jeden Naród – silna Polska”.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki na Marszu za Polską: Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę

Nieoficjalnie: Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Kilka dni temu organizatorzy organizowanego co roku w Warszawie Marszu Niepodległości pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, który w poprzednich latach – kiedy jeszcze pełnił inne funkcje szefa IPN-u – w nim uczestniczył.  – Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić - podkreślał Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. 

Teraz pojawiła się informacja o tym, że prawdopodobnie do tego dojdzie. Jak wynika bowiem z nieoficjalnych informacji RMF FM, gospodarz Pałacu Prezydenckiego już dawno podjął decyzję, że weźmie udział w marszu 11 listopada.

Portal internetowy radia podaje, że obecnie trwają logistyczne przygotowania, by zapewnić głowie państwa bezpieczeństwo. Poza policją, w tłumie obecni będą także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. – To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować - podaje RMF FM, powołując się na swoje źródło. 

Czytaj więcej

Uczestnicy Marszu Niepodległości na Moście Poniatowskiego w Warszawie
Prawo karne
Szedł w Marszu Niepodległości z flagą faszystowskiej organizacji. Już usłyszał wyrok

Jak będzie wyglądał Marsz Niepodległości 2025? Harmonogram 

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą – od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

11 listopada o godzinie 11.00 w kościele p.w. Wszystkich Świętych (Plac Grzybowski) odbyć się ma msza święta w intencji ojczyzny. O godzinie 12.45 organizatorzy wydarzenia zapraszają zaś na modlitwę różańcową na Rondzie Dmowskiego. 

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Foto: PAP

O 14.00 odbędzie się oficjalne otwarcie zgromadzenia i odśpiewanie hymnu narodowego, zaś o 14.30 – wymarsz. 

Od godziny 16.30 na Scenie Niepodległości odbędą się występy artystyczne. Na miejscu dostępna będzie też strefa gastronomiczna. 

Wydarzenie zakończyć się ma o godzinie 20.00.

Czytaj więcej

Uczestnicy Marszu Niepodległości w Warszawie.
Publicystyka
Estera Flieger: Marsz Niepodległości do szybkiego zapomnienia. Były race, ale nie fajerwerki

Pod jakim hasłem przejdzie Marsz Niepodległości 2025? Organizatorzy o „próbach osłabiania tożsamości narodowej”

W 2025 r. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem: „Jeden Naród – silna Polska”. „To nie tylko tegoroczne motto, lecz także jasna deklaracja ideowa i odpowiedź na najpoważniejsze wyzwania stojące przed Polską i Europą” – podkreślają organizatorzy wydarzenia. „W obliczu politycznych sporów, napięć społecznych i prób osłabiania tożsamości narodowej, potrzeba jedności Polaków jest większa niż kiedykolwiek. Nie ma silnego państwa bez wspólnoty narodowej, która stoi na straży swojej tożsamości, wartości i bezpieczeństwa. Hasło Marszu Niepodległości 2025 przypomina więc o podstawowej zasadzie: naród zjednoczony wokół wspólnego celu, tradycji i świadomości historycznej jest gwarantem niepodległości państwa” – czytamy na stronie internetowej Marszu Niepodległości. 

Wyjaśniając, dlaczego tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem „Jeden Naród – silna Polska”, organizatorzy imprezy podkreślają, że „od kilku lat obserwujemy, jak masowa i niekontrolowana imigracja prowadzi do narastających napięć społecznych, eskalacji przemocy oraz erozji bezpieczeństwa w krajach Europy Zachodniej”.  „To zjawisko, które jeszcze niedawno wydawało się odległe, dziś zaczyna być widziane również i w naszym kraju. Tragiczne zdarzenia z udziałem przybyszy z całkowicie obcych nam kulturowo środowisk pokazują, że Polska nie jest wolna od wyzwań, przed którymi stoją inne państwa europejskie” – wskazano. „Milczenie w tej sprawie oznacza zgodę na powtarzanie tych samych błędów. Nie możemy pozwolić, by Polska powieliła scenariusz miast europejskich, w których równoległe społeczeństwa wypierają wspólnotę narodową” – dodano. „Dlatego podkreślamy: obrona polskiego bezpieczeństwa i ładu społecznego możliwa jest tylko wtedy, gdy Polska pozostanie państwem narodowym” – zaznaczono. 

11 listopada prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w szeregu państwowych uroczystości – m.in. mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, uroczystej odprawie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a także składaniu kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Święta Święta Narodowe i Państwowe Marsz Niepodległości Osoby 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Warszawa Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości – informuje nieoficjalnie RMF FM. Hasło tegorocznego wydarzenia, które od kilku lat odbywa się w Warszawie 11 listopada, to „Jeden Naród – silna Polska”.

