Karol Nawrocki na Marszu za Polską: Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę

Nawrocki: Zła się nie ulęknę. Jestem jednym z was

- W naszej przyszłości widzimy CPK, nasze wielkie marzenie. Marzenie nasze, naszych dzieci i naszych wnuków – stwierdził kandydat PiS. - Nasza przyszłość to przyszłość energii atomowej, nie damy sobie zabrać polskiego węgla, aż nie będziemy mieć polskiego atomu. Nasza przyszłość to przyszłość zrównoważonego rozwoju, gdzie nie ma Polski A i Polski B. Jest jedna Polska – dodał.

Szef IPN zaznaczył również, że „Polska bezpieczna to Polska bez nielegalnych migrantów, Polska ze szczelnymi dwoma granicami”. - Polska bezpieczna to Polska bezpieczna żywnościowo. Mijałem tysiące ludzi młodych i seniorów. Polska bezpieczna społecznie, to taka Polska, w której prezydent mówi głosem najmłodszych pokoleń - dodał.

- Jestem jednym z was. Jestem Polakiem, który rozumie trud codziennego życia. Stoję przed Wami i mam pełne przekonanie, że jestem Waszym głosem. Stoję tu jako wasz sukces - stwierdził Karol Nawrocki. - Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę - dodał.

Wybory prezydenckie 2025: Jak głosowali Polacy w pierwszej turze?

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której wystartowało 13 kandydatów.

Wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych wskazują, że Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał natomiast 29,54 proc. poparcia.