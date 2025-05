Donald Tusk na marszu w Warszawie: Po władzę chcą sięgnąć gangsterzy. Polsko, obudź się

Tusk na marszu w Warszawie: Do zwycięstwa będzie nas prowadził Rafał Trzaskowski

Szef rządu ocenił, że „wszyscy powinni przypomnieć sobie te słowa, które tak rzadko wychodzą z ust polityków będących u władzy”. - Przepraszam. Tak, bo spodziewaliście się wszyscy – ja też – że będzie więcej, że będzie szybciej, że będzie mocniej. Czekacie też pewnie na słowo „proszę”, też rzadkie w polityce. Tak, proszę was, bardzo was proszę, dajcie nam siłę, bądźcie źródłem tej wyjątkowej siły, tej dobrej, pozytywnej energii, po to, żebyśmy mogli zmienić Polskę tak, jak sobie to obiecaliśmy. Ja nie mam innego marzenia, to jest wręcz moja obsesja – podkreślił Tusk.

Jak podkreślił premier, „nie wierzy tym, którzy chcieliby oddać Polskę w ręce kłamstwa, łajdactwa, złodziejstwa”. - Po to przegoniliśmy to zło, żeby nikt nie straszył Polaków robieniem zła - powiedział Tusk. - Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków, również do tego drugiego marszu: nie chodzi o żadną partię czy Tuska, otwórzcie szeroko oczy: po władzę chcą sięgnąć zwykli gangsterzy. Do zwycięstwa będzie nas prowadził Rafał Trzaskowski - dodał premier.

Tusk zapewnił też, że „niczego nie zapomniał”. - My to wszystko zrobimy, tylko dajcie Polsce, dajcie naszym dzieciom, dajcie naszym wnukom, dajcie naszej ojczyźnie zjednoczoną, silną władzę, zdeterminowaną, żeby budować dobrą ojczyznę, silną ojczyznę, bezpieczną ojczyznę - zaznaczył polityk.

Wybory prezydenckie 2025: Jak głosowali Polacy w pierwszej turze?

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której wystartowało 13 kandydatów.

Wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych wskazują, że Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał natomiast 29,54 proc. poparcia.