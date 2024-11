Z kolei przedstawiciele PiS i Konfederacji maszerowali – tak jak to wcześniej zapowiadali. W imprezie narodowców udział wzięli Karol Nawrocki oraz Przemysław Czarnek i Dominik Tarczyński. Każde z wymienionych nazwisk jest na prezydenckiej giełdzie.

Tarczyński i Czarnek pozowali do wspólnych zdjęć, a towarzyszył im Daniel Obajtek. Wymowne mają być gesty: Obajtek i Tarczyński, który wrócił właśnie ze Stanów Zjednoczonych i sam zgłaszał się przecież do startu, wskazywali palcami na Czarnka. Po raz pierwszy od 2018 roku na Marszu Niepodległości był również obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński, do którego należy ostateczna decyzja, kto będzie kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich.

Marsz Niepodległości 2024: Lider Konfederacji atakuje polityków PiS

„Nikt nas nie zatrzyma. Wiatr wieje w nasze żagle” – mówił na trasie były minister edukacji narodowej. Nowej energii PiS ma dodawać zwycięstwo Donalda Trumpa. Politycy prawicy dzielą się na dwie grupy, różnie interpretując przyczyny zdecydowanego zwycięstwa Partii Republikańskiej. Część uważa, że wybory prezydenckie wiosną przyszłego roku wygra ten, kto położy akcent na gospodarkę, bo tym mieli się kierować Amerykanie. Inni (w tym Przemysław Czarnek) chcą ideologicznej konfrontacji.