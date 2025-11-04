Z tego artykułu się dowiesz: O co Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków w związku z cyberatakami?

Czy Polska posiada możliwości ofensywne w cyberprzestrzeni?

Co powinni zrobić użytkownicy serwisów, które padły ofiarą cyberataków?

– Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. Odpieramy ponad 99 proc. dziennie ataków – mówił Gawkowski dodając, że ze względu na liczbę takich incydentów nawet ta niewielka liczba ataków, które nie zostają odparte, jest liczona w dziesiątkach. – I dlatego ta cybertarcza musi coraz bardziej się wzmacniać – podkreślił.

Reklama Reklama

Gawkowski wypowiedział się po tym, gdy doszło do cyberataku na firmę pożyczkową Supergrosz oraz do ataku połączonego z wyciekiem danych logowania części klientów biura podróży Nowa Itaka. Ponadto doszło do dwóch ataków typu DDoS na system płatności BLIK, w poniedziałek problemy z dostępnością łączności mobilnej zgłaszali też klienci sieci Play.

Krzysztof Gawkowski: W cyberprzestrzeni atakują zarówno przestępcy, jak i obce państwo

Wicepremier w kontekście ataków, do których dochodzi, mówił, że dopuszczają się ich zarówno przestępcy, którzy „chcą po prostu zarobić”, jak i „obce państwo”, ponieważ – jak wyjaśnił – wojna hybrydowa z Rosją jest „coraz bardziej ciepła”.