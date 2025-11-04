Aktualizacja: 04.11.2025 08:29 Publikacja: 04.11.2025 07:34
Krzysztof Gawkowski
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. Odpieramy ponad 99 proc. dziennie ataków – mówił Gawkowski dodając, że ze względu na liczbę takich incydentów nawet ta niewielka liczba ataków, które nie zostają odparte, jest liczona w dziesiątkach. – I dlatego ta cybertarcza musi coraz bardziej się wzmacniać – podkreślił.
Gawkowski wypowiedział się po tym, gdy doszło do cyberataku na firmę pożyczkową Supergrosz oraz do ataku połączonego z wyciekiem danych logowania części klientów biura podróży Nowa Itaka. Ponadto doszło do dwóch ataków typu DDoS na system płatności BLIK, w poniedziałek problemy z dostępnością łączności mobilnej zgłaszali też klienci sieci Play.
Czytaj więcej
W poniedziałek klienci posiadający abonament w sieci telefonii komórkowej Play zgłaszają problemy...
Wicepremier w kontekście ataków, do których dochodzi, mówił, że dopuszczają się ich zarówno przestępcy, którzy „chcą po prostu zarobić”, jak i „obce państwo”, ponieważ – jak wyjaśnił – wojna hybrydowa z Rosją jest „coraz bardziej ciepła”.
Gawkowski apelował do Polaków, by zastrzegali masowo numery PESEL. – Namawiam, by zastrzec PESEL przed incydentem (z wyciekiem danych). W aplikacji mObywatel zastrzeżenie numeru PESEL trwa od 2 do 5 sekund. A jeśli ktoś nie ma dostępu do telefonu, dostępu do aplikacji, można iść do urzędu miasta i to zrobić. Namawiam, by numer PESEL masowo zastrzegać – mówił.
Czytaj więcej
Dane części użytkowników platformy oferującej szybkie pożyczki Supergrosz trafiły do przestępców...
W kontekście ostatnich wycieków danych Gawkowski mówił, że mogą one dotyczyć dziesiątków tysięcy osób. – Mówimy o dwóch dużych atakach na dwie duże firmy – jedną największą turystyczną w Polsce, drugą, która obsługiwała pożyczki. Cyberprzestępcy chcą wykorzystać dane: albo je sprzedać, albo użyć do kolejnego przestępstwa – dlatego tak ważne jest, aby zastrzegać PESEL – wyjaśnił.
Na pytanie, jakie działania podejmuje w związku z atakami państwo wicepremier odparł, że służby z jednej strony starają się wykryć przestępców, a z drugiej – ustalić „miękkie podbrzusza”, które umożliwiły cyberataki. Gawkowski radził też, aby klienci serwisów, które padły ofiarą cyberataków zmienili dane logowania, korzystali z logowania dwuskładnikowego oraz używali generatorów haseł. – Żeby nie było to hasło 12345, czy imię córki albo syna – wyjaśnił.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier
W kontekście wykrywania sprawców wicepremier zaznaczył, że „w cyberprzestrzeni mamy do czynienia z taką formą ataku, w której niełatwo jest wykryć sprawcę”. – Szczególnie, że są działania prowadzone pod obcą flagą, z terytorium obcych państw – dodał.
A czy Polska posiada zdolności ofensywne w cyberprzestrzeni? – Mamy, ale o nich za dużo nie mogę mówić – odparł wicepremier. Dopytywany, czy Polska odpowiedziała kiedyś na jakiś cyberatak, Gawkowski nie odpowiedział wprost. – Wyobrażam sobie taką sytuację w przyszłości, że Polsce ktoś chciałby wyłączyć prąd. Polska umiałaby odpowiedzieć w takim samym kontekście, w innym miejscu na świecie – wyjaśnił. Wicepremier przekonywał też, że Polska „jest w piątce najlepszych pod względem cyberbezpieczeństwa państw na świecie”.
Gawkowskiego pytano też, czy nie należałoby automatycznie blokować numerów PESEL osób, których dane wyciekły. – Niektóre osoby nie chcą zastrzeżenia numeru PESEL, a państwo nie powinno stosować metod siłowych. To zawsze prowadzi do złych konsekwencji – przekonywał.
A czy doszło do prób włamania do systemu mObywatel? – Mamy różne próby działań na rejestrach państwowych. Mamy mocną ochronę. Ale nigdy nie znasz dnia ani godziny, jesteśmy czujni – zapewnił wicepremier.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. Odpieramy ponad 99 proc. dziennie ataków – mówił Gawkowski dodając, że ze względu na liczbę takich incydentów nawet ta niewielka liczba ataków, które nie zostają odparte, jest liczona w dziesiątkach. – I dlatego ta cybertarcza musi coraz bardziej się wzmacniać – podkreślił.
Gawkowski wypowiedział się po tym, gdy doszło do cyberataku na firmę pożyczkową Supergrosz oraz do ataku połączonego z wyciekiem danych logowania części klientów biura podróży Nowa Itaka. Ponadto doszło do dwóch ataków typu DDoS na system płatności BLIK, w poniedziałek problemy z dostępnością łączności mobilnej zgłaszali też klienci sieci Play.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W najnowszym odcinku „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej Micha...
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz (poseł PSL) spotkał się z twórcą firmy Dawtona Andr...
– Wydaje mi się, że obecna ekipa jest bardziej zachłanna, łapczywa i chciwa na publiczne pieniądze i mniej uczci...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Sprawa pojawiła się dzisiaj tylko dlatego, że ją dziennikarze nagłośnili - mówiła europosłanka i wiceszefowa Ruc...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas