Cyberataki na Polskę. Czy jesteśmy w stanie kontratakować? Wicepremier odpowiada

We wrześniu tylko Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający w ramach NASK otrzymał 57 tysięcy zgłoszeń o cyberatakach - mówił w rozmowie z RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Publikacja: 04.11.2025 07:34

Krzysztof Gawkowski

Krzysztof Gawkowski

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • O co Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków w związku z cyberatakami?
  • Czy Polska posiada możliwości ofensywne w cyberprzestrzeni?
  • Co powinni zrobić użytkownicy serwisów, które padły ofiarą cyberataków?

– Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. Odpieramy ponad 99 proc. dziennie ataków – mówił Gawkowski dodając, że ze względu na liczbę takich incydentów nawet ta niewielka liczba ataków, które nie zostają odparte, jest liczona w dziesiątkach. – I dlatego ta cybertarcza musi coraz bardziej się wzmacniać – podkreślił.

Gawkowski wypowiedział się po tym, gdy doszło do cyberataku na firmę pożyczkową Supergrosz oraz do ataku połączonego z wyciekiem danych logowania części klientów biura podróży Nowa Itaka. Ponadto doszło do dwóch ataków typu DDoS na system płatności BLIK, w poniedziałek problemy z dostępnością łączności mobilnej zgłaszali też klienci sieci Play. 

Krzysztof Gawkowski: W cyberprzestrzeni atakują zarówno przestępcy, jak i obce państwo

Wicepremier w kontekście ataków, do których dochodzi, mówił, że dopuszczają się ich zarówno przestępcy, którzy „chcą po prostu zarobić”, jak i „obce państwo”, ponieważ – jak wyjaśnił – wojna hybrydowa z Rosją jest „coraz bardziej ciepła”. 

Gawkowski apelował do Polaków, by zastrzegali masowo numery PESEL. – Namawiam, by zastrzec PESEL przed incydentem (z wyciekiem danych). W aplikacji mObywatel zastrzeżenie numeru PESEL trwa od 2 do 5 sekund. A jeśli ktoś nie ma dostępu do telefonu, dostępu do aplikacji, można iść do urzędu miasta i to zrobić. Namawiam, by numer PESEL masowo zastrzegać – mówił. 

W kontekście ostatnich wycieków danych Gawkowski mówił, że mogą one dotyczyć dziesiątków tysięcy osób. – Mówimy o dwóch dużych atakach na dwie duże firmy – jedną największą turystyczną w Polsce, drugą, która obsługiwała pożyczki. Cyberprzestępcy chcą wykorzystać dane: albo je sprzedać, albo użyć do kolejnego przestępstwa – dlatego tak ważne jest, aby zastrzegać PESEL – wyjaśnił. 

Krzysztof Gawkowski: Polska posiada zdolności ofensywne w cyberprzestrzeni

Na pytanie, jakie działania podejmuje w związku z atakami państwo wicepremier odparł, że służby z jednej strony starają się wykryć przestępców, a z drugiej – ustalić „miękkie podbrzusza”, które umożliwiły cyberataki. Gawkowski radził też, aby klienci serwisów, które padły ofiarą cyberataków zmienili dane logowania, korzystali z logowania dwuskładnikowego oraz używali generatorów haseł. – Żeby nie było to hasło 12345, czy imię córki albo syna – wyjaśnił. 

Wyobrażam sobie taką sytuację w przyszłości, że Polsce ktoś chciałby wyłączyć prąd. Polska umiałaby odpowiedzieć w takim samym kontekście, w innym miejscu na świecie

Krzysztof Gawkowski, wicepremier

W kontekście wykrywania sprawców wicepremier zaznaczył, że „w cyberprzestrzeni mamy do czynienia z taką formą ataku, w której niełatwo jest wykryć sprawcę”. – Szczególnie, że są działania prowadzone pod obcą flagą, z terytorium obcych państw – dodał. 

A czy Polska posiada zdolności ofensywne w cyberprzestrzeni? – Mamy, ale o nich za dużo nie mogę mówić – odparł wicepremier. Dopytywany, czy Polska odpowiedziała kiedyś na jakiś cyberatak, Gawkowski nie odpowiedział wprost. – Wyobrażam sobie taką sytuację w przyszłości, że Polsce ktoś chciałby wyłączyć prąd. Polska umiałaby odpowiedzieć w takim samym kontekście, w innym miejscu na świecie – wyjaśnił. Wicepremier przekonywał też, że Polska „jest w piątce najlepszych pod względem cyberbezpieczeństwa państw na świecie”.

Gawkowskiego pytano też, czy nie należałoby automatycznie blokować numerów PESEL osób, których dane wyciekły. – Niektóre osoby nie chcą zastrzeżenia numeru PESEL, a państwo nie powinno stosować metod siłowych. To zawsze prowadzi do złych konsekwencji – przekonywał. 

A czy doszło do prób włamania do systemu mObywatel? – Mamy różne próby działań na rejestrach państwowych. Mamy mocną ochronę. Ale nigdy nie znasz dnia ani godziny, jesteśmy czujni – zapewnił wicepremier. 

– Jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w UE. Odpieramy ponad 99 proc. dziennie ataków – mówił Gawkowski dodając, że ze względu na liczbę takich incydentów nawet ta niewielka liczba ataków, które nie zostają odparte, jest liczona w dziesiątkach. – I dlatego ta cybertarcza musi coraz bardziej się wzmacniać – podkreślił.

Gawkowski wypowiedział się po tym, gdy doszło do cyberataku na firmę pożyczkową Supergrosz oraz do ataku połączonego z wyciekiem danych logowania części klientów biura podróży Nowa Itaka. Ponadto doszło do dwóch ataków typu DDoS na system płatności BLIK, w poniedziałek problemy z dostępnością łączności mobilnej zgłaszali też klienci sieci Play. 

