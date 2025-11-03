W poniedziałek, 3 listopada, w serwisie Downdetector odnotowano wzmożoną liczbę zgłoszeń dotyczących kłopotów z popularnym systemem płatności mobilnych Blik. Problem zaczął błyskawicznie narastać przed godziną 14.00. Internauci pisali również o awarii w komentarzach na stronie portalu Downdetector, a także na kontach Blika w mediach społecznościowych.

Operator o godzinie 14.18 potwierdził, że do awarii doszło i jest ona spowodowana cyberatakiem.

„Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” – podał Blik na portalu X.