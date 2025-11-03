Reklama
Duża awaria Blika, nie działają płatności. Operator: Obserwujemy zewnętrzny atak

W poniedziałek po południu doszło do poważnej awarii Blika. Klienci zgłaszają w internecie problemy z płatnościami mobilnymi. Operator potwierdził, że do awarii doszło, a jej przyczyną ma być „zewnętrzny atak typu DDoS”.

Publikacja: 03.11.2025 15:55

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

W poniedziałek, 3 listopada, w serwisie Downdetector odnotowano wzmożoną liczbę zgłoszeń dotyczących kłopotów z popularnym systemem płatności mobilnych Blik. Problem zaczął błyskawicznie narastać przed godziną 14.00. Internauci pisali również o awarii w komentarzach na stronie portalu Downdetector, a także na kontach Blika w mediach społecznościowych.

Operator o godzinie 14.18 potwierdził, że do awarii doszło i jest ona spowodowana cyberatakiem.

„Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” – podał Blik na portalu X.

„Obecnie kody się generują i środki pobierane są z konta, ale płatności nie dochodzą do odbiorców. Co zrobić?” – napisał jeden z internautów w komentarzu pod wpisem Blika. „U mnie tak samo płatność za polisę OC przeszła, pieniądze z konta pobrane a przelewy24 podają status transakcji jako nieopłacona” – donosi inny.

To kolejna awaria Blika w ostatnich dniach. W sobotę, 1 listopada, rano klienci także mieli problemy z płatnościami mobilnymi. Polski Standard Płatności, operator Blika, poinformował przed południem, że „sytuacja wraca do normy – infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana”. Wtedy również przyczyną awarii miał być  „  zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności”.

Blik to system płatności mobilnych, uruchomiony w Polsce w 2015 roku. Umożliwia użytkownikom smartfonów płatności bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych lub internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz realizowanie przelewów na numer telefonu, jak i generowanie czeków z cyfrowym kodem. Jego operatorem jest spółka Polski Standard Płatności (PSP).

Tekst będzie aktualizowany

