Aktualizacja: 03.11.2025 17:42 Publikacja: 03.11.2025 15:55
Foto: Adobe Stock
W poniedziałek, 3 listopada, w serwisie Downdetector odnotowano wzmożoną liczbę zgłoszeń dotyczących kłopotów z popularnym systemem płatności mobilnych Blik. Problem zaczął błyskawicznie narastać przed godziną 14.00. Internauci pisali również o awarii w komentarzach na stronie portalu Downdetector, a także na kontach Blika w mediach społecznościowych.
Czytaj więcej
Startujemy z bezprecedensową skalą. Zapewnimy pokrycie 65 proc. kart. Patrząc na naszą bazę użytk...
Operator o godzinie 14.18 potwierdził, że do awarii doszło i jest ona spowodowana cyberatakiem.
„Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” – podał Blik na portalu X.
„Obecnie kody się generują i środki pobierane są z konta, ale płatności nie dochodzą do odbiorców. Co zrobić?” – napisał jeden z internautów w komentarzu pod wpisem Blika. „U mnie tak samo płatność za polisę OC przeszła, pieniądze z konta pobrane a przelewy24 podają status transakcji jako nieopłacona” – donosi inny.
To kolejna awaria Blika w ostatnich dniach. W sobotę, 1 listopada, rano klienci także mieli problemy z płatnościami mobilnymi. Polski Standard Płatności, operator Blika, poinformował przed południem, że „sytuacja wraca do normy – infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana”. Wtedy również przyczyną awarii miał być „ zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności”.
Blik to system płatności mobilnych, uruchomiony w Polsce w 2015 roku. Umożliwia użytkownikom smartfonów płatności bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych lub internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz realizowanie przelewów na numer telefonu, jak i generowanie czeków z cyfrowym kodem. Jego operatorem jest spółka Polski Standard Płatności (PSP).
Tekst będzie aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poniedziałek, 3 listopada, w serwisie Downdetector odnotowano wzmożoną liczbę zgłoszeń dotyczących kłopotów z popularnym systemem płatności mobilnych Blik. Problem zaczął błyskawicznie narastać przed godziną 14.00. Internauci pisali również o awarii w komentarzach na stronie portalu Downdetector, a także na kontach Blika w mediach społecznościowych.
Operator o godzinie 14.18 potwierdził, że do awarii doszło i jest ona spowodowana cyberatakiem.
Prognozy gospodarcze wskazują, że kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie inwestycji i utrzymanie dobrych nast...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Dane części użytkowników platformy oferującej szybkie pożyczki Supergrosz trafiły do przestępców po ataku hakers...
Fed, czyli amerykański bank centralny, obniżył główną stopę procentową o 25 pb, do przedziału wynoszącego 3,75–4...
Od napaści Putina na Ukrainę Rosjanie kupili blisko 300 ton złota. To więcej niż mają w skarbcach takie kraje ja...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Sąd w Zielonej Górze postanowił o upadłości spółki Cinkciarz.pl. Firma jeszcze przed rokiem chwaliła się, że jes...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas