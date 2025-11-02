We wpisie na platformie X Gawkowski podał, że wśród informacji, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną znajdują się dane dotyczące dowodów osobistych i numerów PESEL, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery rachunków bankowych, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, numery telefonów do pracodawców i deklarowane dochody.

Apel o zachowanie szczególnej ostrożności

W ocenie wicepremiera sytuacja jest bardzo poważna. Sprawą zajmują się zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. O zdarzeniu poinformowany został także prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wicepremier Gawkowski zaapelował do użytkowników serwisu SuperGrosz o szczególną ostrożność, zastrzeżenie numeru PESEL przez aplikację mObywatel, zmianę haseł do logowania i używanie dwuskładnikowego uwierzytelniania logowania na wszystkie konta. Dodał, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały ujawnione w serwisie https://bezpiecznedane.gov.pl/.