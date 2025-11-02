Rzeczpospolita
Ekonomia
Atak hakerów, wyciekły numery PESEL. Wicepremier ostrzega

Dane części użytkowników platformy oferującej szybkie pożyczki Supergrosz trafiły do przestępców po ataku hakerskim – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Publikacja: 02.11.2025 11:33

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Foto: Piotr Kowalski

wmaj

We wpisie na platformie X Gawkowski podał, że wśród informacji, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną znajdują się dane dotyczące dowodów osobistych i numerów PESEL, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery rachunków bankowych, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, numery telefonów do pracodawców i deklarowane dochody.

Apel o zachowanie szczególnej ostrożności

W ocenie wicepremiera sytuacja jest bardzo poważna. Sprawą zajmują się zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. O zdarzeniu poinformowany został także prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wicepremier Gawkowski zaapelował do użytkowników serwisu SuperGrosz o szczególną ostrożność, zastrzeżenie numeru PESEL przez aplikację mObywatel, zmianę haseł do logowania i używanie dwuskładnikowego uwierzytelniania logowania na wszystkie konta. Dodał, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały ujawnione w serwisie https://bezpiecznedane.gov.pl/.

"Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy" – podkreślił minister cyfryzacji.

Problemy Itaki i BLIK-a

Wcześniej poinformowano o wycieku danych logowania części klientów biura podróży Itaka Nowa. Do ataku hakerskiego doszło w czwartek. Firma poinformowała, że osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do informacji o rezerwacjach, w tym danych finansowych i o uczestnikach wyjazdów oraz haseł do logowania.

W sobotę doszło z kolei do awarii BLIK-a. Użytkownicy przez kilka godzin nie mogli wygenerować kodów  lub dokonać przelewów na telefon. Według wicepremiera Gawkowskiego był to efekt zewnętrznego ataku hakerskiego na polską infrastrukturę rozliczeniową.

Źródło: parkiet.com

Osoby Krzysztof Gawkowski Finanse cyberbezpieczeństwo cyberataki

