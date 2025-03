- Dumę ze swojego kraju czują głównie przedstawiciele i przedstawicielki najstarszego pokolenia, tzw. baby boomers. Zetki, od których w największym stopniu będzie zależeć kształtowanie wizerunku Polski w najbliższych latach, najczęściej ze wszystkich pokoleń odczuwają wstyd – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii „We Did It In Poland”, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Nie tylko Blik i Orlen

Celem kampanii jest pokazanie wielowymiarowości patriotyzmu, który skupia się nie tylko na krajobrazie i historii, ale także na innowacyjności i osiągnięciach rodaków oraz życiu codziennym. W spocie będzie można zobaczyć m.in. takie krajowe innowacje jak Blik, Booksy, stacje ładowania aut elektrycznych ORLEN x WILLBERT czy możliwość płatności spojrzeniem.

Kampania „We Did It In Poland” ma m.in. wzmocnić wizerunek Polski jako innowacyjnego, dynamicznego i nowoczesnego kraju, który wnosi istotny wkład w rozwój Unii Europejskiej oraz skierować uwagę na potencjał polskiej przedsiębiorczości. Zwiększenie świadomości narodowych osiągnięć w obszarze technologii i biznesu pozwoli nie tylko przeciwdziałać szkodliwym stereotypom, ale też zwiększyć zainteresowanie europejskich partnerów i inwestorów współpracą z polskimi firmami.

- Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy świetnych naukowców, innowatorów i przedsiębiorców, którzy konkurują na światowym poziomie. Kampania pokazuje nowoczesną stronę naszego kraju i zachęca do tego, by głośno mówić o polskich sukcesach i odczuwać dumę z miejsca, w którym dziś jest Polska – mówi Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej.