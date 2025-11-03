Reklama
Awaria sieci Play. Klienci nie mogą wykonywać połączeń

W poniedziałek klienci posiadający abonament w sieci telefonii komórkowej Play zgłaszają problemy z usługą. Wielu donosi, że ma kłopot z zasięgiem sieci komórkowej i nie może wykonywać połączeń.

Publikacja: 03.11.2025 16:19

Foto: cyfrowa.rp.pl

Alicja Podskoczy

W poniedziałek, 3 listopada, po południu wielu użytkowników sieci telefonii komórkowej Play zgłosiło w serwisie Downdetector kłopoty w usługą. Zgłoszeń zaczęło szybko przybywać około godziny 15.30. Problemy z siecią mają klienci z całej Polski, w tym z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska czy Lublina.

Klienci posiadający abonament w sieci Play skarżą się, że mają problemy z zasięgiem sieci komórkowej i nie mogą dzwonić. Wielu zgłasza również awarię internetu stacjonarnego, a niektórzy też internetu mobilnego.

Internauci piszą o problemami z siecią pod ostatnim wpisem reklamowym, zamieszczonym przez Play w południe na Facebooku. „Sieć nie działa, co się dzieje”, „nie można wykonywać połączeń”, „Płock i Konstancin Jeziorna też awaria”, „Gdańsk też awaria”, „Częstochowa również problem z zasięgiem. Nie można wykonać połączenia” – piszą między innymi.

Play przyznał, że doszło do awarii. „Jesteśmy świadomi obecnych trudności i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Bardzo prosimy o cierpliwość” – napisała sieć Play w odpowiedzi na komentarz internauty.

Play to sieć telefonii komórkowej w Polsce, której operatorem jest spółka P4 z siedzibą w Warszawie. Jest on najmłodszym z czterech operatorów mobilnych nad Wisłą. W ostatnich latach Play postawił na rozbudowę zasięgu własnej infrastruktury, uniezależniając się od konkurentów, z których masztów korzystał przez wiele lat, by obsługiwać abonentów (tzw. roaming krajowy). Obecnie własna sieć P4 składa się z blisko 12,7 tys. nadajników. W sumie firma wydała na nie wraz z wydatkami na częstotliwości 6,1 mld zł w latach 2020-2024. Podobną sumę telekom ma zainwestować w kolejnych 5 latach.

Tekst będzie aktualizowany

Źródło: rp.pl

