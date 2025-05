- Zwracam państwa uwagę na prawy górny róg karty: będzie on ścięty. Jest to ścięcie dla wyborców niewidomych pod nakładkę w alfabecie Braile'a. Zwracamy na to uwagę, aby wyborcy nie byli zdziwieni, że takie ścięcie będzie. To nie jest uszkodzenie karty do głosowania, lecz element przewidziany w całym tym procesie - tłumaczył Rafał Tkacz.

Lajkowanie jest ryzykowne w czasie ciszy

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKW i KBW zostali zapytani, czy jak będzie potraktowane tzw. lajkowanie wpisów dotyczących kandydatów na prezydenta w czasie ciszy wyborczej. Czy to zakazana agitacja wyborcza?

- Jeśli sięgnę do dotychczasowej interpretacji PKW, to lajkowanie postów kandydatów w dniu głosowania, w całej ciszy wyborczej może mieć znamiona złamania tego przepisu, ale oceny dokonują organy ściągania – powiedział sekretarz PKW Rafał Tkacz. Dodał, że PKW nie ma szczegółowych danych o tym, czy ktoś poniósł w przeszłości konsekwencje za takie działania.

- Z całą pewnością sporo osób była za złamanie ciszy wyborczej ukarana, czy akurat za lajkowanie, tego nie jestem w stanie odpowiedzieć - powiedział szef KBW.