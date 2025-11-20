Aktualizacja: 20.11.2025 08:17 Publikacja: 20.11.2025 08:08
Prezes Nvidia Jensen Huang
Akcje koncernu Nvidia rosły w środę późnym wieczorem, w handlu posesyjnym, o 4 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2025/2026.
Przychód Nvidii wyniósł 57,01 mld dol. wobec oczekiwanych 54,92 mld dol. Zysk na akcję sięgnął natomiast 1,30 dol., podczas gdy średnio spodziewano się, że wyniesie 1,25 dol. Zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o 65 proc., do 31,91 miliarda dolarów (1,30 dol. na akcję), z 19,31 miliarda dolarów (0,78 dol. na akcję) rok wcześniej.
Spółka oczekuje około 65 miliardów dolarów sprzedaży w bieżącym kwartale wobec 61,66 miliarda dolarów dotychczas prognozowanych przez analityków.
Nvidia stała się najcenniejszą spółką giełdową na świecie, głównie dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na jej procesory graficzne (GPU), wykorzystywane w technologii sztucznej inteligencji. Wśród klientów Nvidii znajdują się m.in. Microsoft, Amazon, Google, Oracle i Meta. Jej układy są wykorzystywane przez wszystkie wiodące firmy technologiczne do tworzenia nowych modeli sztucznej inteligencji, a sprzedaż i prognozy Nvidii są bacznie obserwowane przez branżę technologiczną jako wskaźnik jej kondycji.
Jensen Huang, prezes Nvidii, stwierdził, że sprzedaż GPU najnowszej generacji – Blackwell – jest „poza skalą”.
Najważniejszym segmentem biznesowym Nvidii jest sprzedaż dla centrów danych. Firma zanotowała 51,2 miliarda dolarów przychodów z tego segmentu, znacznie przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 49,09 miliarda dolarów – wzrost o 66 proc. rok do roku. Z tego 43 miliardy dolarów pochodziły z „compute” – czyli samych GPU. Sieciowanie (networking) – elementy umożliwiające pracę tysięcy GPU jako jednego superkomputera – wygenerowało 8,2 miliarda dolarów przychodów w segmencie data center.
Dyrektor finansowa Colette Kress poinformowała, że obecnie najpopularniejszą rodziną układów jest Blackwell Ultra – druga generacja chipów Blackwell.
Huang stwierdził natomiast, że „GPU w chmurze są wyprzedane do zera”, odpowiadając tym samym na obawy inwestorów, że szybko rosnąca sprzedaż trafia głównie do kilku hyperscalerów (dużych dostawców chmury), którzy muszą znaleźć końcowych użytkowników dla tych układów.
Przed boomem na sztuczną inteligencję Nvidia była najbardziej znana z produkcji układów do gier 3D. W segmencie gamingowym firma zanotowała 4,3 miliarda dolarów przychodów – wzrost o 30 proc. rok do roku.
Firma szczególnie podkreśla robotykę jako jeden z najważniejszych obszarów wzrostu. W trzecim kwartale sprzedaż w segmencie motoryzacyjnym i robotyki wyniosła łącznie 592 miliony dolarów – wzrost o 32 proc. rok do roku.
Nvidia poinformowała, że w kwartale odkupiła własne akcje za 12,5 miliarda dolarów oraz wypłaciła 243 miliony dolarów dywidendy.
