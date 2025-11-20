Joanna Mucha: Polska 2050 za dużo straciła na współpracy z PSL. Sami mogliśmy osiągnąć lepszy wynik

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha przyznaje, że choć nie wie, jaki będzie sposób prowadzenia Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego, liczy na kontynuację stylu Szymona Hołowni.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem. „Mam nadzieję, że będzie kontynuował zmianę Hołowni”

– Mam nadzieję, że będzie kontynuował tę zmianę, którą wprowadzał w Sejmie Szymon Hołownia, bo to jest dobra zmiana. Szczególnie te wszystkie kwestie, które otwierały Sejm, przede wszystkim na konsultacje społeczne, bo to jest najważniejsza sprawa. To, że w tej chwili wszystkie ustawy, które przechodzą przez polski Sejm, muszą być poddawane konsultacjom społecznym. Również to, że po prostu ludzie przyszli do Sejmu, bo 300 tysięcy osób, które przez dwa lata przeszły przez Sejm, to też jest wynik, który sprawia, że ten Sejm wydaje się taki trochę bliższy i trochę bardziej dostępny niż to było do tej pory – powiedziała.

Pytana o to, czy miała problem z głosowaniem nad kandydaturą Czarzastego, odpowiedziała, że „umów należy dotrzymywać”. – Jeśli podpisaliśmy taką umowę, nawet jeśli ta umowa jest niedoskonała, bo jest niedoskonała, to naszym obowiązkiem jest wywiązać się z tej umowy – mówiła.

W ramach zmian w kierownictwie Sejmu wicemarszałkiem został Szymon Hołownia. Joanna Mucha ma nadzieję, że ta zmiana jest tymczasowa. – Mam nadzieję, że ten mandat komisarza UNHCR-u jest w zasięgu. Szymon Hołownia jest na krótkiej liście – stwierdziła.