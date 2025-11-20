10 min. 44 sek.

Dopłaty do elektryków na wyczerpaniu, spór o Nexperię, uproszczenia przepisów AI

Budżet dopłat do aut elektrycznych szybko się wyczerpuje, Holandia zatrzymuje przejęcie Nexperii po porozumieniu z Chinami, a Komisja Europejska planuje uprościć regulacje AI. Wielka Brytania inwestuje natomiast w nowe fabryki amunicji.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Dopłaty do samochodów elektrycznych na wyczerpaniu

Budżet programu NaszEauto może skończyć się już w lutym 2026 r., szybciej niż zakładano. Branża ostrzega, że wstrzymanie dopłat gwałtownie wyhamuje elektryfikację rynku. Według Jakuba Farysia możliwy jest spadek rejestracji elektryków nawet o ponad 50 proc.. Eksperci postulują ulgi podatkowe i wsparcie dla infrastruktury ładowania, jednak bez nowych dopłat tempo rozwoju rynku może gwałtownie spaść. Pojawia się pytanie, czy rząd powinien uruchomić kolejny program wsparcia.

Holandia i Chiny osiągają porozumienie ws. Nexperii

Holenderski rząd wstrzymał proces przejęcia lokalnego oddziału Nexperii po zapewnieniach Pekinu o przywróceniu dostaw chipów do Europy. Maroš Šefčovič ocenił, że to ważny krok dla stabilizacji łańcuchów dostaw półprzewodników. Międzynarodowy sektor automotive odetchnął z ulgą, choć eksperci przypominają, że Europa wciąż pozostaje mocno uzależniona od technologii z Chin.