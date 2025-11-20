10 min. 44 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Budżet programu NaszEauto może skończyć się już w lutym 2026 r., szybciej niż zakładano. Branża ostrzega, że wstrzymanie dopłat gwałtownie wyhamuje elektryfikację rynku. Według Jakuba Farysia możliwy jest spadek rejestracji elektryków nawet o ponad 50 proc.. Eksperci postulują ulgi podatkowe i wsparcie dla infrastruktury ładowania, jednak bez nowych dopłat tempo rozwoju rynku może gwałtownie spaść. Pojawia się pytanie, czy rząd powinien uruchomić kolejny program wsparcia.
Holenderski rząd wstrzymał proces przejęcia lokalnego oddziału Nexperii po zapewnieniach Pekinu o przywróceniu dostaw chipów do Europy. Maroš Šefčovič ocenił, że to ważny krok dla stabilizacji łańcuchów dostaw półprzewodników. Międzynarodowy sektor automotive odetchnął z ulgą, choć eksperci przypominają, że Europa wciąż pozostaje mocno uzależniona od technologii z Chin.
Bruksela planuje poluzować regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i prywatności. Firmy technologiczne mogłyby wykorzystywać dane osobowe do trenowania modeli w oparciu o uzasadniony interes, a przepisy dla systemów wysokiego ryzyka zostałyby opóźnione o rok. Zwolennicy uznają to za szansę na rozwój europejskiego rynku AI, natomiast krytycy ostrzegają przed ryzykiem dla prywatności i rosnącą presją Big Techów.
Rząd w Londynie ogłosił wart 1,5 mld funtów program wzmacniania gotowości obronnej. Już w przyszłym roku ruszyć ma budowa pierwszej z nowych fabryk amunicji i materiałów wybuchowych. Inwestycja ma zwiększyć potencjał produkcyjny Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
