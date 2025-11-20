Reklama
Dopłaty do elektryków na wyczerpaniu, spór o Nexperię, uproszczenia przepisów AI

Budżet dopłat do aut elektrycznych szybko się wyczerpuje, Holandia zatrzymuje przejęcie Nexperii po porozumieniu z Chinami, a Komisja Europejska planuje uprościć regulacje AI. Wielka Brytania inwestuje natomiast w nowe fabryki amunicji.

Publikacja: 20.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Dopłaty do samochodów elektrycznych na wyczerpaniu

Budżet programu NaszEauto może skończyć się już w lutym 2026 r., szybciej niż zakładano. Branża ostrzega, że wstrzymanie dopłat gwałtownie wyhamuje elektryfikację rynku. Według Jakuba Farysia możliwy jest spadek rejestracji elektryków nawet o ponad 50 proc.. Eksperci postulują ulgi podatkowe i wsparcie dla infrastruktury ładowania, jednak bez nowych dopłat tempo rozwoju rynku może gwałtownie spaść. Pojawia się pytanie, czy rząd powinien uruchomić kolejny program wsparcia.

Holandia i Chiny osiągają porozumienie ws. Nexperii

Holenderski rząd wstrzymał proces przejęcia lokalnego oddziału Nexperii po zapewnieniach Pekinu o przywróceniu dostaw chipów do Europy. Maroš Šefčovič ocenił, że to ważny krok dla stabilizacji łańcuchów dostaw półprzewodników. Międzynarodowy sektor automotive odetchnął z ulgą, choć eksperci przypominają, że Europa wciąż pozostaje mocno uzależniona od technologii z Chin.

Decyzja zapadła żeby ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu
Holendrzy oddają kontrolę nad Nexperią. Pekin wznawia dostawy chipów dla motoryzacji
Komisja Europejska uprości przepisy dotyczące AI

Bruksela planuje poluzować regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i prywatności. Firmy technologiczne mogłyby wykorzystywać dane osobowe do trenowania modeli w oparciu o uzasadniony interes, a przepisy dla systemów wysokiego ryzyka zostałyby opóźnione o rok. Zwolennicy uznają to za szansę na rozwój europejskiego rynku AI, natomiast krytycy ostrzegają przed ryzykiem dla prywatności i rosnącą presją Big Techów.

Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta
UE kapituluje przed big techami? Potężne ustępstwa w kluczowej dziedzinie

Wielka Brytania inwestuje w produkcję amunicji

Rząd w Londynie ogłosił wart 1,5 mld funtów program wzmacniania gotowości obronnej. Już w przyszłym roku ruszyć ma budowa pierwszej z nowych fabryk amunicji i materiałów wybuchowych. Inwestycja ma zwiększyć potencjał produkcyjny Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne.

Erkki Keldo, minister gospodarki Estonii
Estonia tworzy parki przemysłowe dla firm zbrojeniowych

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

e-Wydanie
