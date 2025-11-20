Nie macie wątpliwości co do NATO, zwłaszcza słuchając niektórych wypowiedzi prezydenta Trumpa?

Nie, jeśli się naprawdę słucha tego, co mówił w czasie pierwszej kadencji i teraz, że Europa musi się ogarnąć, bo większość krajów europejskich, tych większych, nie spełniła kryteriów NATO. Relacje transatlantyckie są dla Europy, dla Estonii naprawdę ważne. I pod względem gospodarczym, i bezpieczeństwa. Jedną z lepszych rzeczy, jakie z tego wynikły, jest to, że Europa, Unia Europejska, teraz nie tylko myśli, ale i działa, by sfinansować własną obronność, by pobudzić nasz przemysł zbrojeniowy do szybkiego rozwoju. To dobry znak, bo musimy się zjednoczyć. Być może niektóre rządy czy kraje w Europie patrzyły zbyt entuzjastycznie na USA, ale wiemy, że inwestujecie ogromne sumy w swoją obronność. Jesteśmy w NATO. Pomożecie nam. Ale to wspólny sojusz, każdy musi wnieść swój wkład. To naprawdę dobra zmiana, że kraje NATO zgodziły się na 3,5 proc. PKB wydatków na tradycyjną obronę plus 1,5 proc. (na infrastrukturę obronną – red.).

Uruchomiliśmy specjalny fundusz. Dzięki niemu ktoś, kto zainwestuje w Estonii co najmniej 100 mln euro, stworzy nowe miejsca pracy, jest zorientowany na eksport i ma produkty o wysokiej wartości dodanej, otrzyma 10-15-proc. zwrot gotówki, maksymalnie do 20 mln euro

Nie ma pan wrażenia, że to trochę za późno?

Lepiej późno niż wcale. Wiemy, kto jest naszym sąsiadem. Jestem naprawdę zadowolony, że Europejczycy lepiej to rozumieją. My mówimy już od 20 lat, co Putin i Rosja sobą reprezentują. To nie jest pokój, to nie są wartości demokratyczne. To nigdy nie jest pytanie o jedno państwo, o nas. To pytanie, czy demokratyczny sojusz, taki jak NATO czy UE, działa. Jestem przekonany, że te sojusze działają. Prezydent Trump powiedział, że on również wierzy w NATO, ale chce, aby inni też robili to, co do nich należy. Nigdy nie było mowy o tym, żeby NATO się rozpadło. Pochwalił Polskę i Estonię za to, że wkładają w to wysiłek już od lat. Na szczeblu europejskim, na różnych szczytach NATO, zawsze musimy pamiętać, że każdy musi dołożyć swoją cegiełkę. Jeśli świat oszaleje, jak to się dzieje teraz, to my musimy być ostoją stabilności, nadziei, racjonalności. Oznacza to, że musimy jeszcze ściślej współpracować w UE i NATO.

Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO. Toczyły dyskusje, nie wiem, ile dekad, ale ponieważ uznały, że o wiele bardziej logiczne i bezpieczne jest bycie z przyjaciółmi i sojusznikami, którzy podzielają ich poglądy, dołączyły do nas. Teraz Bałtyk jest zasadniczo wewnętrznym morzem NATO. Te zmiany dają więcej pewności. Każdy kraj europejski z osobna jest słabszy niż jesteśmy razem. Musimy współpracować. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że już teraz produkujemy więcej na potrzeby naszej obrony niż Rosjanie.

Chodzi o pociski kalibru 155 mm.

Podoba mi się szybkie tempo, w jakim rozwija się przemysł obronny w różnych krajach. Chcielibyśmy, żeby rozwijał się jeszcze szybciej. To pokazuje, że nawet demokracje, nawet Unia Europejska, jeśli chcemy i jeśli poświęcimy na to pieniądze i umysł, mogą działać szybciej.