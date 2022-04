- Jeśli pojawi się taka możliwość, na pewno to zrobimy - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow, pytany o możliwość przeprowadzenia przez Ukrainę ataku na most Krymski nad Cieśniną Kerczeńską, łączący Krym z Rosją. Rzecznik Kremla oświadczył, że to "zapowiedź możliwego aktu terroru".