Słyszymy, że im społeczeństwa bogatsze, tym mniej mają dzieci, co jest dowodem zmian kulturowych, innych aspiracji i stylu życia. Tylko czy na pewno zmieniły się nasze aspiracje? W moim przekonaniu – nie do końca. Nadal aspirujemy do tego, by budować nasz indywidualny dobrobyt i prestiż społeczny Tyle że dzieci już nie są do tego potrzebne. Zmiany kulturowe oczywiście zachodzą, ale nie biorą się znikąd. Są konsekwencją zmian ekonomicznych, ustrojowych i technologicznych.

Jak Strategia Rozwoju Polski do 2035 r. odpowiada na kryzys demograficzny?

Czy rządowy projekt Strategii Rozwoju Polski do 2035 r. jest właściwą odpowiedzią na te wyzwania? Ten obszerny dokument formułuje cztery cele dla polityki rozwoju państwa: cel demograficzny (łagodzenie zmian demograficznych i adaptacja do nich); cel gospodarczy (tworzenie warunków dla konkurencyjnej i sprawiedliwej gospodarki z poszanowaniem dla środowiska i klimatu); cel bezpieczeństwa (wzmocnienie bezpieczeństwa, odporności i sprawności państwa), oraz cel horyzontalny: zrównoważony rozwój terytorialny oparty na policentrycznej sieci osadniczej.

Cieszy to, że rząd dostrzega problemy demograficzne, ale łagodzenie zmian i adaptacja do nich to zdecydowanie za mało. Potrzebna jest odważna i konsekwentna polityka, która naprawi strukturę naszej cywilizacji.

Dzisiaj w Polsce ok. 30 proc. kobiet nie urodzi dziecka. A to oznacza, że dla zatrzymania spadku liczby ludności potrzeba, by pozostałe dwie trzecie kobiet miały po troje dzieci. Rodzina 2+3 powinna być w centrum strategii rozwoju Polski. Powinna być, ale nie jest. W Strategii czytamy: „Choć warunki życia w Polsce uległy istotnej poprawie w ostatnich dekadach, wciąż zauważalny jest problem ubóstwa. (…) W największym stopniu skrajnym ubóstwem zagrożone są pary z dziećmi, w szczególności z co najmniej trojgiem dzieci na utrzymaniu”. Powtórzmy to zdanie – nie osoby samotne, nie emeryci, ale rodziny z trójką dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem w Polsce. Czy nadal dziwi nas, że masowo rezygnujemy z decyzji o liczniejszej rodzinie?

Czego brakuje w Strategii Rozwoju Polski do 2035 r.?

Patrząc z tej perspektywy, czego najbardziej brakuje w Strategii? W obszarze dochodów dokument nie przedstawia żadnych polityk, które mogłyby ograniczać ubóstwo rodzin z trójką dzieci. W świetle inicjatywy – prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej podatku PIT-0 dla rodzin 2+, warto rozważyć pomysł wprowadzenia pewnej ciągłości polityki podatkowej i wykorzystania mechanizmu awersji do straty. Dzisiaj podatnik może korzystać z ulgi PIT-0 w trzech konkretnych przypadkach. Po pierwsze, do ukończenia 26. roku życia. Po drugie, jeśli wychowuje czworo lub więcej dzieci. I po trzecie, jeśli pozostaje aktywny zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. A co, gdyby młodzi ludzie mogli nie tracić tej ulgi na kolejnych etapach życia? Np. przysługiwałaby młodym małżonkom przez trzy lata od daty ślubu. Potem po urodzeniu pierwszego dziecka – kolejne trzy lata, po urodzeniu drugiego dziecka kolejne trzy i już bez ograniczeń w czasie dla rodzin 3+.