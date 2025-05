Dudek zaznaczył, że wynikiem „obywatelskiego” kandydata PiS nie jest zaskoczony. – Ja od grudnia ubiegłego roku uważałem, że on może wygrać te wybory prezydenckie – wspomniał. Podkreślił, że Nawrocki „idzie od sukcesu do sukcesu”, choć sam te sukcesy ocenia krytycznie. – Mamy teraz kolejny dowód: on jest dzisiaj w drugiej turze wyborów prezydenckich i za dwa tygodnie może zostać prezydentem RP – argumentował.

Prof. Antoni Dudek: Kampania przed II turą będzie jeszcze brutalniejsza

Prof. Dudek przewidywał także, że spodziewa się „jeszcze brutalniejszej” kampanii przed drugą turą wyborów. Wyraził przy tym nadzieję, że dojdzie przynajmniej do jednej debaty i że obaj kandydaci zadeklarują publicznie uznanie wyniku wyborów. Wspomniał też o możliwym wzroście frekwencji w drugiej turze, która może przesądzić o wyniku. – Pewna grupa ludzi, która nie poszła do pierwszej, pójdzie do drugiej – mówił.

Historyk i politolog nie pokusił się o wskazanie zwycięzcy wyborów. – Moim zdaniem różnica będzie bardzo niewielka – ocenił.